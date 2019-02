Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag, den 9. Februar, steigt am 21. Spieltag die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Wo und wann ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Borussia Mönchengladbach hat eine beeindruckende Heimserie vorzuweisen. Die Fohlen haben nicht nur in der laufenden Spielzeit alle neun Heimspiele gewonnen, sondern saisonübergreifend eine Serie von zwölf Siegen in Folge im Borussia-Park. Nach dem Erfolg am vergangenen Spieltag auf Schlake steht Gladbach zudem auf dem zweiten Tabellenplatz.

Hertha BSC hingegen kann sich, nachdem sie den FC Bayern im Pokal bis in die Verlängerung gezwungen hatten, mit einem Sieg von Platz neun an die internationalen Plätze heranpirschen.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC beginnt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Austragungsort ist der Borussia Park, welcher rund 54.000 Zuschauern Platz bietet.

Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC wird nicht im Free-TV übertragen. Die Spiele am Samstagmittag laufen alle live und exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell als Einzelspiel und in der Konferenz. Zudem bietet Sky eine Livestream über Sky Go an.

Falls ihr über ein DAZN-Abo verfügt, könnt ihr dort bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Bundesliga anschauen.

Wer auf die Highlights nicht warten will oder kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hertha BSC zu Gast bei Borussia Mönchengladbach: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 22.09.2018 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 4:2 (2:1) Bundesliga 07.04.2018 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 2:1 (0:1) Bundesliga 18.11.2017 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 2:4 (1:3)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag