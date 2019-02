Reus-Prüfung bestanden: Sancho rehabilitiert den BVB

Borussia Dortmund wankt, fällt aber nicht. Das 3:2 über Bayer Leverkusen liefert nicht nur den Beweis dafür, dass sich die Mannschaft von Lucien Favre dem Druck im Meisterschaftskampf mit dem wiedererstarkten FC Bayern erwehrt. Sie zeigt auch, dass es ohne den zuletzt schmerzlich vermissten Marco Reus geht. Der Kapitän dürfte im nächsten Spiel aber wieder zur Verfügung stehen - und dem überragenden Jadon Sancho Offensivarbeit abnehmen.

Lucien Favre pustete kräftig durch. Verständlicherweise. Was hatten sie in den vergangenen Wochen zugenommen, die Zweifel an ihm und an seiner Mannschaft. Was hatte es gelitten, das Dortmunder Selbstwertgefühl, nach den Nackenschlägen im Pokal und in der Champions League sowie den unerwarteten Liga-Ausrutschern gegen Hoffenheim (3:3) und Nürnberg (0:0). Und was hatte er bis zum Schluss gewackelt, der erste Sieg seit fünf Pflichtspielen.

"Es war sehr intensiv, zum Glück haben wir am Ende gewonnen", resümierte Favre nach dem 3:2 gegen Bayer Leverkusen. Auch Michael Zorc zeigte sich um einige Zentner Zugzwang erleichtert. "Das Ergebnis steht heute an allererster Stelle", sagte der Sportdirektor des BVB bei Sky, "Siege kannst du nicht ersetzen."

Gerade nicht in einer Phase, in der der Jäger aus dem Süden seine Hausaufgaben zwar nicht vollends überzeugend, aber eben erfolgreich abarbeitet.

Leverkusen dominiert, Dortmund trifft

Ähnlich wie der FC Bayern am Vortag gegen Hertha BSC hatte der BVB sich an diesem Sonntagabend nur mit Mühe und Not vor heimischer Kulisse durchgesetzt. Der Unterschied: Die Leverkusener spielten in Dortmund weitaus besser mit als die Berliner in München. Speziell in den ersten 30 Minuten, so hatte man den Eindruck, drohte der BVB auseinanderzufallen.

Die Werkself des früheren Dortmunder Trainers Peter Bosz überzeugte durch geschicktes Pressing und blitzschnelles Umschaltspiel, ließ den Hausherren kaum Luft zu atmen und zwang sie zu unzähligen Fehlpässen. "Wir waren überlegen", konstatierte Bosch.

Zeitweise hatte Bayer mehr als 70 Prozent Ballbesitz. Eine Vorführung, die sich am Ende aber als wertlos erwies, weil die agile Truppe um den umtriebigen Offensivfreigeist Kai Havertz zu wenig aus ihren Chancen machte.

Und so passierte genau das, was Bosz vor nicht allzu langer Zeit als Dortmund-Trainer zum Verhängnis geworden war: Die brutal effektiven Hausherren nutzten vor allem in Person von Jadon Sancho die sich bietenden Lücken, die der risikoreiche Angriffsfußball des Niederländers mit sich brachte.

Bundesliga: Einzelkritiken und Noten zu Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen © getty 1/27 Der BVB schlägt Bayer 04 und Jadon Sancho hat großen Anteil daran. Bei Leverkusen enttäuscht vor allem die Hintermannschaft. Die Einzelkritiken und Noten von SPOX. © getty 2/27 Roman Bürki: Bei den Gegentoren machtlos, ansonsten zeichnete sich der Schweizer durch mitunter starke Paraden in der 65. und 72. Minute aus. Note: 3. © getty 3/27 Achraf Hakimi: Hakimi hatte seine rechte Seite zumeist im Griff. Zudem legte er gerade in der zweiten Hälfe den Vorwärtsgang ein und sorgte mit seiner abgefälschten Flanke vor Götzes Tor gewissermaßen für die Vorlage. Note: 3. © getty 4/27 Manuel Akanji: Blieb weitestgehend unauffällig. Er gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe und zeigte sich passsicher. Keine gravierenden Fehler. Note: 3. © getty 5/27 Dan-Axel Zagadou: Licht und Schatten bei Zagadou: Er schoss das 1:0, war aber vor dem 1:1 zusammen mit einigen Kollegen zu passiv. Insgesamt also ordentlich. Note: 2,5. © getty 6/27 Abdou Diallo: Diallo spielte besonders vor der Pause sehr engagiert nach vorne und sorgte für ein paar gefährliche Flanken. Sein Assist führte zum 2:1 durch Sancho. Aber: Auch er hielt sich beim 1:1 dezent zurück. Note: 3. © getty 7/27 Julian Weigl: Weigl hatte eine gute Schusschance vor der Pause (29.), die geblockt wurde. War an der Entstehung des Götze-Tors mitbeteiligt, war beim 3:2 aber nicht voll auf der Höhe. Note: 3,5. © getty 8/27 Axel Witsel: Witsel war unauffällig im Spiel des BVB. Auch er "schlief" vorm Volland-Treffer. Ansonsten aber gewohnt zweikampfstark, eroberte die meisten Bälle des BVB (9). Note: 3. © getty 9/27 Jadon Sancho: Sancho war wie üblich sehr effektiv. Er legte das 1:0 mit einer Ecke auf und traf traumhaft zum 2:0 selbst. Ansonsten arbeitete er gut nach hinten mit und half auch bei der Entstehung zum 3:1 mit. Note: 1,5. © getty 10/27 Mario Götze: Der Schütze zum 3:1 war abgesehen auf sein Tor eher unauffällig. Note: 3. © getty 11/27 Raphael Guerrero: Guerreiro schlug mit die meisten Flanken der Dortmunder, blieb aber wirkungslos. Zudem fiel er durch ein paar unnötige Fouls auf und holte sich zu Recht Gelb ab. Note: 4. © getty 12/27 Paco Alcacer: Seine auffälligsten Aktionen waren zwei Distanzschüsse weit über den Kasten sowie ein Abseitstor in der 63. Minute. Hing ansonsten in der Luft. Note: 5. © Bitte wählen/eingeben! 13/27 Jacob Bruun Larsen: Wurde als erster eingewechselt, hatte noch einen ungefährlichen Schuss. Keine Note. © getty 14/27 Marius Wolf: Gewann seinen einzigen Zweikampf in der Schlussphase. Keine Note. © getty 15/27 Mahmoud Dahoud: Kam in der Nachspielzeit und sollte nur noch an der Uhr drehen. Keine Note. © getty 16/27 Lukas Hradecky: Bei allen drei Gegentreffern machtlos. Hätte zudem noch einen kassieren können, wenn Dortmund seinen Fehlpass kurz vor der Halbzeit besser verwertet hätte. Note: 4,5. © getty 17/27 Mitchell Weiser: Weiser gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und verlor 19 Bälle - Höchstwert im Spiel. Zudem war er bei der Flanke von Diallo vor Sanchos Tor nicht im Bilde. Note: 5. © getty 18/27 Jonathan Tah: Tah war an zwei Toren beteiligt. Beim Treffer von Zagadou war er gegen den BVB-Verteidiger unachtsam und dann erzielte er das 3:2 per Kopf selbst. Note: 3,5. © getty 19/27 Sven Bender: Gewann alle 12 seiner Zweikämpfe, hatte die zweitmeisten Ballaktionen und eine fast 95-prozentige Passquote. Zudem schoss er in der 20. Minute nur knapp vorbei. Note: 3. © getty 20/27 Tin Jedvaj: Sehr passiv, unter anderem bei der Flanke von Diallo vor der Alcacer-Chance in der 33. Minute. Dann tauchte er unter dem Ball vor Sanchos 2:1 durch, nachdem er schon beim 1:0 die Flanke verfehlte. Note: 5. © getty 21/27 Julian Baumgartlinger: Sehr häufig am Ball, zudem mit guter Passquote. Einzig gebracht hat es nichts. Er war an keinem Torschuss beteiligt und verlor die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 22/27 Charles Aranguiz: Gab die Vorlage für Bailey vor dessen Chance in der 65. Minute. Ansonsten bemüht, aber auch mit vielen Ballverlusten. Note: 4. © getty 23/27 Julian Brandt: Sein Freistoß bereitete das 3:2 durch Tah vor. Ansonsten sehr bemüht, rieb sich in Zweikämpfen auf und spielte ein paar gute Pässe. Ordentlich. Note: 3. © getty 24/27 Kai Havertz: Bereitete das 1:1 vor, hatte eine gute Schusschance in der 23. und spielte gerade zu Beginn gutes Pressing. War fast überall zu finden. Gab die meisten Bayer-Schüsse ab (4), überzeugte mit einer Passquote von über 96 Prozent. Note: 2,5. © getty 25/27 Kevin Volland: Volland sorgte für das 1:1 und kämpfte bis zum letzten Moment. So stoppte er einen gefährlichen Konter in der Nachspielzeit am eigenen Strafraum. Wurde jedoch wenig ins Spiel eingebunden. Note: 3. © getty 26/27 Leon Bailey: Hatte seine einzige Chance in der 65. Minute, scheiterte aber an Bürki. Gewann im Spiel nur einen Zweikampf, fand zudem nie wirklich ins Spiel. Note: 4,5. © getty 27/27 Lucas Alario: Hatte eine gute Kopfball-Chance direkt nach seiner Einwechslung in der 70. Minute, doch Bürki parierte stark. Ansonsten nicht mehr groß in Aktion. Note: 3,5.

Erst Vorlage, dann Tor: Sancho führt den BVB zum Sieg

Sancho (SPOX-Note 1,5) bereitete das 1:0 durch Dan-Axel Zagadou per Ecke vor (31.) und erzielte das 2:1 nur eine Minute nach dem Ausgleich durch Kevin Volland per Volley (38.).

Es war ein Traumtor des 18 Jahre jungen Engländers, sein achtes schon in dieser Bundesliga-Spielzeit, aber es war eben vermeidbar. Leverkusens Linksverteidiger Tin Jedvaj hatte bei der Flanke von Abdou Diallo einen krassen Stellungsfehler begangen und Sancho unbedrängt zum Abschluss kommen lassen.

"Die ersten beiden Tore dürfen nicht passieren", schimpfte Bosz. Was er seiner Mannschaft aber zugutehielt, war ihr leidenschaftlicher Kampf bis zum Schluss. Auch nach dem 3:1 durch Mario Götze (60.) zogen die Gäste ihr Spiel unbeirrt durch, kamen durch Jonathan Tah sogar noch zum Anschlusstreffer (75.).

"Gezeigt, dass es ohne ihn geht" - Comeback von Reus naht

Am Ende stand aber der Dortmunder Sieg. Und die Erkenntnis, dass sie noch da sind im Titelkampf, die Schwarz-Gelben. Und das sogar in Abwesenheit des verletzten Anführers Marco Reus.

"Wir wissen alle um den Wert von Marco für unser Team. Aber es war wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es auch ohne ihn geht", sagte Zorc.

Reus hatte sich beim Pokal-Aus gegen Bremen am 5. Februar einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Sein Comeback rückt näher. "Wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei ist und uns helfen kann", verriet Zorc.

BVB: Lösbare Aufgaben bis zum Liga-Gipfel in München

Bereits am Freitag geht es zum FC Augsburg. Eine unangenehme, verglichen mit dem Leverkusen-Spiel aber lösbare Aufgabe. Einige derartige Aufgaben kommen in der Liga demnächst noch hinzu: Stuttgart und Wolfsburg zu Hause, Hertha auswärts - so sieht das März-Programm des BVB aus. Ein Programm, das man möglichst schadenfrei abarbeiten sollte.

Denn danach, am 6. April, steigt schon der Liga-Gipfel in München. Sancho fühlt sich gerüstet. "Ich denke, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Jetzt können wir die nächsten Spiele wieder besser angehen, weil wir daran glauben, dass wir auch diese Spiele gewinnen können", meinte der Spieler des Abends.

Die nächsten fünf Pflichtspiele des BVB

Gegner Wettbewerb Datum Anstoßzeit FC Augsburg Bundesliga 1. März (Freitag) 20.30 Uhr Tottenham Hotspur Champions League 5. März (Dienstag) 21.00 Uhr VfB Stuttgart Bundesliga 9. März (Samstag) 15.30 Uhr Hertha BSC Bundesliga 16. März (Samstag) 18.30 Uhr VfL Wolfsburg Bundesliga 30. März (Samstag) 15.30 Uhr

Die nächsten fünf Pflichtspiele des FCB