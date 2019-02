BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend empfängt Borussia Dortmund Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Alle wichtigen Informationen zur Partie des 23. Spieltags erhaltet ihr bei SPOX. Wo ihr das Spiel des BVB live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier ebenfalls.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in Leverkusen konnte der BVB, in einer Hinrunde, in der nichts unmöglich schien, spektakulär drehen. Allerdings hatten die Schwarz-Gelben im Jahr 2019 einige Probleme und befinden sich derzeit in einer Mini-Krise, welche dem FC Bayern München die Chance gab, näher an den Spitzenreiter heranzukommen.

BVB gegen Leverkusen: Wo und wann findet die Partie statt?

Borussia Dortmund hat diesmal das Sonntags-Spiel am Abend um 18 Uhr erwischt. Ihr heutiger Besucher im Signal Iduna Park ist Bayer Leverkusen. Das Stadion des BVB fasst insgesamt 81.360 Zuschauer und ist somit das größte Fußballstadion Deutschlands.

Schiedsrichter Christian Dingert vom Südwestdeutschen FV leitet die Partie und erhält dabei von Tobias Christ sowie Timo Gerach an den Seitenelinien Unterstützung. Außerdem ist Guido Kleve als vierter Offizieller im Einsatz, während Günter Perl und Benedikt Kempkes als Video-Assistenten bereit.

Dortmund vs. Bayer Leverkusen: TV-Übertragung & Livestream

Im Free-TV wird die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen nicht übertragen. Stattdessen strahlt Sky das Bundesliga-Spiel live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD aus. Die Vorberichterstattung des Pay-TV-Senders beginnt schon um 17.30 Uhr mit folgendem Personal:

Ein Livestream über Sky Go wird ebenfalls bereitgestellt.

Jedoch könnt ihr euch auch schon 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen. Der Streamingdienst stellt euch alle Bundesliga-Highlights zur Verfügung und bietet zudem ausgewählte Duelle aus der UEFA Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 an.

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen im LIVE-TICKER

Hier findet ihr den Liveticker von SPOX! Ihr könnt das Spielgeschehen auch von unterwegs verfolgen und verpasst keine entscheidende Aktion auf dem Feld.

BVB vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Hakimi, Diallo, Zagadou, Schmelzer - Witsel, Delaney - Sancho, Philipp, Guerreiro - Alcácer

Bürki - Hakimi, Diallo, Zagadou, Schmelzer - Witsel, Delaney - Sancho, Philipp, Guerreiro - Alcácer Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger, Havertz - Bailey, Volland, Brandt

Bayer Leverkusen bei Borussia Dortmund: Der Vorbericht

Seit nunmehr fünf Pflichtspielen steht Borussia Dortmund ohne einen Sieg da. Nach dem Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den SV Werder Bremen (5:7 n.E.), startete der BVB auch äußerst unbefriedigend in die nächste Runde der UEFA Champions League. Tottenham Hotspur schoss den Klub mit 3:0 ab und verschaffte sich somit einen riesigen Vorteil für das Rückspiel in Dortmund.

Am vergangenen Spieltag trennte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre dann nur mit einem 0:0-Unentschieden vom Tabellenletzten 1. FC Nürnberg. Noch hat der BVB zwar die Spitzenposition inne, doch mit dem 1:0-Sieg des FC Bayern München gegen Hertha BSC am Samstag, steht ihr Rivale punktgleich auf Rang zwei. Lediglich das bessere Torverhältnis (+31 vs. +25) sichert dem BVB gerade noch die Führung.

Auf der anderen Seite trennte sich Bayer Leverkusen zuletzt mit einem 1:1-Remis vom FK Krasnpodar und schied aufgrund des Hinspiels in Russland (0:0) aus der Europa League. In der Bundesliga gewannen die Leverkusener zuvor jedoch gegen Fortuna Düsseldorf (2:0), wodurch sich die Werkself aktuell auf dem sechsten Platz der Tabelle befindet. Das Hinspiel zuhause gegen die Dortmunder verlief dafür überhaupt nicht nach Plan. Erst lag Bayer mit 2:0 in Front, kassierte nach der Halbzeit aber vier Gegentore und verlor dramatisch.

Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen: Letzte Duelle

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Bundesliga 29.09.2018 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 2:4 (2:0) Bundesliga 21.04.2018 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 4:0 (1:0) Bundesliga 02.12.2017 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 1:1 (1:0) Bundesliga 04.03.2017 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 6:2 (2:0) Bundesliga 01.10.2016 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 2:0 (1:0) Bundesliga 21.02.2016 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Bundesliga: Die Tabelle zum 23. Spieltag mit BVB, Leverkusen