Borussia Dortmund (BVB) gegen TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER

Am 21. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim. Der BVB hofft nach dem 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt, wieder drei Punkte im Meisterschaftrennen sammeln zu können. Alle Infos zum Spiel findet ihr hier im SPOX-Liveticker.

BVB gegen TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: Vor Beginn

vor Beginn: Der BVB spielt dennoch eine überragende Saison und steht mit 49 Punkten an der Spitze der Tabelle. Die TSG Hoffenheim durchläuft dagegen eine Krise. Nur in zwei der vergangenen zehn Partien ging die Mannschaft von Julian Nagelsmann als Sieger vom Platz. Folglich bedeutet das Platz acht in der Bundesliga.

vor Beginn: Beide Mannschaften mussten unter Woche Enttäuschungen hinnehmen: Der BVB schied in einer hochspannenden Partie gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal aus. Die TSG musste sich dagegen in der Bundesliga bei den Roten Bullen von RB Leipzig mit 0:1 geschlagen geben.

vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: Mögliche Aufstellungen

BVB: Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze

TSG: Baumann - Bicakcic, Posch, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Schulz - Demirbay, Bittencourt - Joelinton, Kramaric

BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim heute live im TV, Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Samstagspiele der Bundesliga live und exklusiv. Ihr könnt das Spiel entweder im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Wolff Fuss oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Frank Buschmann verfolgen. Allen Abonnenten steht mit SkyGo ein Livestream zur Verfügung.

Jedoch stellt euch auch DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung zur Verfügung. Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei der erste Monat kostenfrei ist. Und: Ihr könnt monatlich kündigen, sollte euch das Angebot doch nicht zusprechen.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis Bundesliga 22.09.2018 TSG Hoffenheim Borussia Dortmund 1:1 Bundesliga 12.05.2018 TSG Hoffenheim Borussia Dortmund 3:1 Bundesliga 16.12.2017 Borussia Dortmund TSG Hoffenheim 2:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag