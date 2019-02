Bayern München gegen Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstag empfängt der FC Bayern München am 23. Spieltag der Bundesliga Hertha BSC. Mit unserem LIVE-TICKER verpasst ihr über 90 Minuten keinen Höhepunkt aus der Allianz Arena.

Der LIVE-TICKER wird an dieser Stelle fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München gegen Hertha BSC 0:0 - jetzt im LIVE-TICKER

7.: Die Berliner stehen vergleichsweise hoch und erwarten den Münchner Spielaufbau weit in der Hälfte des Rekordmeisters, ohne dabei volles Risiko im Pressing zu gehen. Die Bayern haben noch ein wenig Freiraum, können diesen im Moment aber nicht optimal nutzen.

5.: Maier testet die Bayern-Defensive erstmals mit einem schönen Steilpass auf die rechte Außenbahn, Kalou steht dort aber einen halben Meter im Abseits und kann das gute Anspiel des Youngsters so nicht nutzen.

3.: Die Bayern übernehmen erwartungsgemäß in der Anfangsphase die Kontrolle über die Partie, noch lassen die Großchancen aber auf sich warten. Dennoch: Ein solider Beginn für den Rekordmeister.

1.: Los geht's! Der Ball in München rollt!

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. Er wird an den Seitenlinien unterstützt von Thomas Gorniak und Robert Kempter, vierter Offizieller ist Tobias Reichel. Video-Assistent für diese Partie ist Patrick Ittrich, sein Assistent ist Sven Waschitzki.

Vor Beginn: Favorisiert sind natürlich die Bayern, die neun ihrer letzten zehn Liga-Spiele für sich entscheiden konnten und damit die Tabelle in diesem Zeitraum anführen. Gegen die Hertha warten die Münchner allerdings seit vier Spielen auf einen Sieg und seit zwei Spielen sogar auf einen Treffer gegen die Alte Dame.

Vor Beginn: Die Hertha auf der Gegenseite will unter Pal Dardai endlich mal eine vernünftige Rückrunde spielen, ein deutlicher Sieg in Mönchengladbach sowie das Unentschieden gegen die formstarken Bremer zeigen, dass die Alte Dame nach einer schwächeren Phase um die Winterpause herum wieder in die Spur zu finden scheint. Das Grundgerüst in dieser Saison bildet ein solides Mittelfeldzentrum um Grujic und Meier, die Abwehrkette um Stark und Rekik ist grundsolide. Und: Mit Davie Selke schein ein lange verletzter Stürmer nun auch endlich in die Spur zu finden.

Vor Beginn: Trotz der positiven Entwicklung von Spielern wie Goretzka, Gnabry oder Coman muss Kovac natürlich auch seine Altstars zufriedenstellen. Etwas, was ihm zu Saisonbeginn beinahe seinen Job gekostet hätte. Daher verwundert es nicht, dass mit Boateng und Ribery auch heute wieder zwei dieser Akteure zurück in die Startelf rotieren, auch wenn ihre Vorgänger Coman und Hummels in der Champions League einen guten Job gemacht haben.

Vor Beginn: Niko Kovac wirkt in seinem Trainerstuhl bei den Bayern nun wieder gefestigter, hat seine Aufstellung so langsam gefunden und die Rotation reduziert. Der Kroate zog am Dienstag mit Javi Martinez einen überraschenden Joker für das Mittelfeldzentrum, der seinen Job defensiv exzellent macht und diese Leistung heute bestätigen darf. Ähnliches gilt für den zurückkehrenden Goretzka, der vor allem in der Rückrunde unter Kovac eine positive Entwicklung genommen hat.

Vor Beginn: Als beide Mannschaften im Herbst zum letzten Mal aufeinandertrafen, zeigte die Alte Dame mit einer klasse Vorstellung im heimischen Olympiastadion die Schwächen der Bayern gnadenlos auf. Das 2:0 für die Hertha war so etwas wie der Beginn des verfrühten Abgesangs auf Niko Kovac, der knapp fünf Monate später aber immer noch auf der Trainerbank sitzt. Während der Rekordmeister heute wieder auf die Tabellenspitze schielt, kämpft die Hertha als Neunter um den Anschluss an Europa.

Vor Beginn: Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat sich bei Sky zur verschiedenen Themen geäußert. Hier die wichtigsten Aussagen:

... zu einem möglichen Transfer von Chelseas Callum Hudson-Odoi: "Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Aber es ist auch nicht die Zeit, um über Transfers zu reden. Dass das für Chelsea eine Schwierige Situation ist, ist klar. Aber wir werden schauen, was der Sommer bringt."

"Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Aber es ist auch nicht die Zeit, um über Transfers zu reden. Dass das für Chelsea eine Schwierige Situation ist, ist klar. Aber wir werden schauen, was der Sommer bringt." ... zur Situation in der Liga: "Wir versuchen auf Dortmund Druck auszuüben, schauen aber nur auf uns selbst und wollen die restlichen zwölf Spiele gewinnen."

"Wir versuchen auf Dortmund Druck auszuüben, schauen aber nur auf uns selbst und wollen die restlichen zwölf Spiele gewinnen." ... zur Herangehensweise an das heutige Spiel: "Wir wollen zu Null spielen und selbst das Spiel machen. Wir müssen aber auf die Konter der Hertha aufpassen."

"Wir wollen zu Null spielen und selbst das Spiel machen. Wir müssen aber auf die Konter der Hertha aufpassen." ... zur Bank-Rolle von Thomas Müller: "James hat auf der Zehn gute Spiele gemacht und unser Trainer vertraut auf diese Option. Thomas wird wieder seine Chance bekommen."

"James hat auf der Zehn gute Spiele gemacht und unser Trainer vertraut auf diese Option. Thomas wird wieder seine Chance bekommen." ...zum Startelf-Einsatz von Javi Martinez: "Wir haben einen sehr guten Kader und viele Optionen. Javi hat in Liverpool ein super Spiel gemacht. Und auch heute haben wir uns taktisch was dabei gedacht."

Vor Beginn: Auf der anderen Seite ist die Hertha als einziges Bundesligateam seit vier Spielen ohne Niederlage gegen den FC Bayern. Können die Haupstädter ihre Serie fortsetzen?

Vor Beginn: Franck Ribery steht erstmals in diesem Kalenderjahr in der Startelf. Bei seinen vergangenen beiden Einsätzen von Beginn an erzielte der Routinier drei Tore. Ein gutes Omen für heute?

Vor Beginn: Allianz Arena statt Anfield, Bundesliga statt Königsklasse. Nach ihrem am Ende doch torlosen Gastsspiel in Liverpool steht für die Bayern wieder der Liga-Alltag an - und es bietet sich eine unerwartete Chance. Die Mannschaft von Niko Kovac kann heute mit einem Sieg zumindest über Nacht mit Borussia Dortmund nach Punkten gleichziehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen die Hertha.

Vor Beginn: Hertha-Coach Pal Dardai muss den verletzten Jordan Torunarigha ersetzen. Für ihn spielt Fabian Lustenberger in der Dreierkette. Außerdem rückt Arne Maier in die Mannschaft. Weiterhin fehlt Vedad Ibisevic, der gegen Bremen seine 5. Gelbe Karte sah - als Ersatzspieler.

Vor Beginn: Beim FC Bayern starten - im Vergleich zum Liverpool-Spiel - Leon Goretzka und Franck Ribery für Thiago und Kingsley Coman, die auf der Bank Platz nehmen. Jerome Boateng ersetzt den erkrankten Mats Hummels. Arjen Robben fällt weiterhin aus.

FC Bayern gegen Hertha BSC: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski Hertha: Jarstein - Stark, Rekik, Lustenberger - Lazaro, Grujic, Maier, Duda, Mittelstädt - Kalou, Selke

FCB vs. Hertha: TV-Übertragung und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern wird live und exklusiv von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Kunden können die Begegnung im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Wolf Fuss oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Frank Buschmann verfolgen.

Ab 14 Uhr begrüßen euch Britta Hofmann, Reiner Calmund und Christoph Metzelder im Studio. Sky stellt seinen Kunden außerdem einen Livestream mit Sky Go zur Verfügung, um auch unterwegs auf dem Laufenden zu bleiben.

Bayern jagt den BVB: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Gegen die Hertha ist der FC Bayern München der eindeutige Favorit. Während der FCB Spitzenreiter Dortmund weiter unter Druck setzen will, kämpft die alte Dame um den Anschluss an die internationalen Plätze. Das ist die Tabelle vor den Samstagsspielen am 23. Spieltag: