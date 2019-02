Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Am 20. Spieltag der Bundesliga gastiert der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen. Das Duell der beiden Mannschaften könnt ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Zudem erhaltet ihr hier alle wichtigen Informationen zur Partie.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern entschied das letzte Duell der beiden für sich. In der Allianz Arena konnten die Münchener mit 3:1 als Sieger vom Platz gehen. Corentin Tolisso wird die Begegnung in keiner guten Erinnerung behalten, der Franzose zog sich nach einem Zusammenprall mit Kevin Volland einen Kreuzbandriss zu. Erst am Donnerstag kehrte der Franzose erstmals für erste Trainingseinheiten auf den Trainingsplatz zurück.

Vor Beginn: Tobias Stieler aus Hamburg leitet die Partie und erhält dabei Unterstützung von Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann an den Seitenlinien. Als vierter Offizieller wird Marcel Pelgrim agieren.



Vor Beginn: Anpfiff der heutigen Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München ist um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen. Die Begegnung kann auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als Teil der Konferenz gesehen werden. Die Übertragung beginnt ab 14.00 Uhr. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - L.Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz- Havertz, Brandt - Bailey, Bellarabi - Volland

Hradecky - L.Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz- Havertz, Brandt - Bailey, Bellarabi - Volland Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - T. Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis Bundesliga 15.09.2018 FC Bayern München Bayer Leverkusen 3:1 (2:1) Bundesliga 12.01.2018 Bayer Leverkusen FC Bayern München 1:3 (0:1) Bundesliga 18.08.2017 FC Bayern München Bayer Leverkusen 3:1 (2:0)

