1. Bundesliga live im Fernsehen: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig – Wo läuft die Partie live im TV?

Heute Nachmittag stehen sich der VfB Stuttgart und RB Leipzig gegenüber. Wir klären euch darüber auf, wo ihr die Partie live sehen oder über den Liveticker live miterleben könnt.

Das Aufeinandertreffen des Bundesliga-Vierten und des Drittletzten der Bundesliga könnte man in einem Wort auch als "Duell der Gegensätze" bezeichnen. Die einen kämpfen um den Nicht-Abstieg, die anderen suchen weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga.

22. Spieltag der Bundesliga: Wichtige Daten vor VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

Heute um 15.30 Uhr laufen die Profis des RB Leipzig in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena beim VfB Stuttgart auf. Für die heutige Partie rechnet der VfB mit insgesamt 45.000 Zuschauern und hat ebenfalls schon bekanntgegeben, welches Schiedsrichter-Gespann die Leitung der Partie heute Nachmittag übernimmt.

Schiedsrichter : Felix Zwayer

: Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner und Rafael Foltyn

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig live im TV

Die Bundesliga live im Free-TV gibt es schon lange nicht mehr. Immerhin hat Sky die Fernseh-Rechte für die Live-Bilder aller Samstagsspiele. Daher ist auch die Partie von Stuttgart und Leipzig live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Im Anschluss an jede Bundesliga-Begegnung - genauer 40 Minuten nach Spielende - liefert DAZN die Highlightclips, sodass jedermann die interessantesten Aktionen des jeweiligen Spiels sehen kann. In diesem Fall sind es die Highlights des Spiels VfB Stuttgart vs. RB Leipzig.

DAZN bietet seinen Kunden ein breites Angebot an Live- und Re-Live-Inhalten. Neben der Bundesliga zeigt die Streaming-Plattform auch alle weiteren Top-Ligen Europas wie die Ligue 1, LaLiga, Premier League und die Serie A. Darüber hinaus überträgt DAZN viele weitere Sport-Inhalte (US-Sport, Kampfsport, Extremsport). Dabei ist der Testmonat immer kostenlos. Nach Ablauf des DAZN-Testmonats ist das volle Angebot an Sportinhalten für 9,99€/Monat verfügbar.

Stuttgart gegen Leipzig: Das sind Top-Torjäger

Diese Saison stechen in Sachen Toreschießen bei den Leipzigern vor allem zwei Spieler heraus. Das Leipzig-Duo hat fast dreimal so viele Tore geschossen wie die beiden besten VfB-Torjäger.

Das sind die die Top-3-Torjäger von Stuttgart und Leipzig:

VfB-Top-Torjäger Saison-Tore RB-Top-Torjäger Saison-Tore Mario Gomez 5 Timo Werner 11 Anastasios Donis 3 Yussuf Poulsen 10 Emiliano Insúa 2 Willi Orban 3

Aufstellungen: VfB Stuttgart - RB Leipzig

Sowohl VfB-Coach Weinzierl als auch Leipzigs Trainer Ralf Rangnick könnten ein paar kleinere Korrekturen in der Startelf vornehmen. So könnten die Team-Aufstellungen aussehen:

Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart:

Zieler - Beck, Kabak, Kempf, Sosa - Ascacibar, Gentner - Esswein, Zuber - Didavi - M. Gomez

Mögliche Startelf von RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - T. Adams, Demme - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner