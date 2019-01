Hudson-Odoi: "Noch kein Gespräch mit FC Bayern" - Saliamidzic kündigt Entscheidung an

Callum Hudson-Odoi hat sich nach dem Spiel des FC Chelsea erneut zu einem möglichen Transfer zum FC Bayern München geäußert und sich bedeckt gehalten. Sportdirektor Hassan Salihamidzic kündigte derweil am Sonntag eine Entscheidung in der Transfer-Posse an.

"Wir hatten noch kein Gespräch", sagte Hudson-Odoi am Sonntagabend, nachdem er beim 3:0-Sieg der Blues über Sheffield Wednesday erneut überzeugt und sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte.

"Ich weiß nicht, ob das mein letztes Spiel für Chelsea gewesen ist. Ich werde weiter hart arbeiten. Man weiß nie, was passiert", ergänzte der 18 Jahre alte Offensivspieler, der nach Informationen von SPOX und Goal sogar schon um eine Freigabe für einen Wechsel zum deutsche Rekordmeister gebeten haben soll.

Das bestäitgte am Montag auch der kicker, nach dessen Informationen sich Hudson-Odoi, der bei den Blues noch einen Vertrag bis 2020 hat, längst für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden habe. Allerdings verhandeln beide Klubs noch über die Höhe der Ablöse. Nach Angaben des Fußballfachmagazins gehe es "um unbestätigte 40 Millionen Euro plus x".

FC Bayern: Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigt Entscheidung im Poker um Hudson-Odoi an

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigte im Anschluss an den 4:1-Sieg der Münchner über den VfB Stuttgart am Sonntag indes ein Ende des Transfer-Wirrwarrs um Hudson-Odoi an. "Morgen. Wenn ich etwas zu sagen habe, dann morgen", erklärte der 42-Jährige.

Der FC Chelsea will den Kampf um Hudson-Odoi, der seit seinem siebten Lebensjahr an der Stamford Bridge spielt, jedoch noch nicht aufgeben. "Wir tun alles, um ihn zu halten", erklärte Chelseas Co-Trainer Gianfranco Zola am Sonntag: "Er hat viele starke Spieler neben sich, aber wir finden immer noch einen Platz für ihn, damit er spielt."