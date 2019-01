Franck Ribery reagiert nach "Steak-Shitstorm" mit obszöner Schimpftirade

Franck Ribery vom FC Bayern München hat in der "Affäre um das goldene Steak" zurückgeschlagen und via Twitter massiv gegen seine Kritiker ausgeteilt, die ihm Dekadenz vorwarfen und einen Shitstorm entfachten. Dabei war er in der Wahl der Mittel alles andere als zimperlich.

Ribery wörtlich: "Angefangen mit den Neidern und all den Hatern, die nur gezeugt wurden, weil das Kondom ein Loch hatte: F**** eure Mütter, eure Großmütter und am besten eure ganze Familie. Ich schulde euch gar nichts. Mein Erfolg ist in erster Linie Gott zu verdanken, sowie mir und meinen Nächsten, die an mich geglaubt haben."

Auch die negativen Presseberichte auf seinen Restaurantbesuch in Dubai und den Verzehr eines mit Blattgold überzogenen Steaks, das angeblich 1200 Euro gekostet haben soll, ließ der 35-Jährige nicht auf sich sitzen. Viele Fans und gerade auch die französische Presse hat dieses Verhalten als Schande gebrandmarkt angesichts weltweiter Armut.

An die Medien richtete Ribery folgende Botschaft: "Nun zu den Pseudo-Journalisten, die nur schlecht über mich und meine Taten geschrieben haben (das jüngste Beispiel: der Preis meines Essens!): Wenn ich aber etwas spende (weil man mir beigebracht hat, dass man etwas gibt, wenn man wohlhabend ist ...), wieso berichten dann keine Massenmedien darüber?"

Wahiba verteidigt ihren Mann: "So viele Idioten und Arschlöcher!"

Ribery weiter: "Ihr sprecht lieber über meinen Urlaub mit meiner Familie, ihr nehmt meine Taten und Gesten genauestens unter die Lupe, beispielsweise was ich so esse! Für solche Kleinigkeiten seid ihr dann wieder zu haben!"

Vor Riberys Ausbruch am Nachmittag hatte sich bereits seine Ehefrau Wahiba zu Wort gemeldet. "Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr uns bis in die Küche verfolgt. Ich erspare euch den Rest, ich bin kurz vorm Erbrechen, glaubt mir. Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt!"