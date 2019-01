Bundesliga: FCA verlängert mit Kapitän Baier, Gouweleeuw und Danso

Der FC Augsburg hat vor dem Rückrundenstart wichtige Personalien geklärt. Kapitän Daniel Baier (34) verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2020, Jeffrey Gouweleeuw (27) und Kevin Danso (20) bleiben dem FCA sogar bis 2024 erhalten. Das teilten die Schwaben am Donnerstag mit.



"Es ist ein klares Zeichen der drei Spieler, dass sie ihre Zukunft beim FCA sehen", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport.

"Daniel ist eine Institution in Augsburg, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler einem Verein so viele Jahre die Treue hält", sagte Trainer Manuel Baum über Baier, der seit 2010 für den FCA spielt. Gouweleeuw bezeichnete er als "einen der besten Innenverteidiger der Bundesliga".

Die Augsburger, die zum Auftakt am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) Aufsteiger Fortuna Düsseldorf empfangen, gehen als Tabellen-15. in die zweite Saisonhälfte. "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, die wir gemeinsam aber meistern werden", sagte der niederländische Abwehrspieler Gouweleeuw. "Wir wollen eine weitere tolle Nachricht folgen lassen, indem wir gewinnen", sagte Baum in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Gegen die Fortuna muss Baum improvisieren. Der Coach kann nicht mit dem gesperrten Rani Khedira, den verletzten Julian Schieber und Felix Götze sowie Ja-Cheol Koo, Dong-Won Ji (beide Asien-Cup) und Caiuby (abwesend) planen. Der Einsatz von Konstantinos Stafylidis (muskuläre Probleme) ist zudem nahezu ausgeschlossen. Am Freitag möchte Baum sich auf eine Nummer eins im Tor festlegen.