FC Augsburg verpflichtet offenbar Jens Lehmann als Co-Trainer für Manuel Baum

Der FC Augsburg steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Jens Lehmann. Der ehemalige Torhüter der deutschen Nationalmannschaft soll die abstiegsbedrohten Fuggerstädter als Co-Trainer betreuen und Manuel Baum in der aktuellen Krisenlage entlasten. Das berichten die Bild-Zeitung und die Sport Bild am Montag.

Dem Blatt zufolge erhält Lehmann einen Vertrag bis Juni 2020. "Wir können nichts bestätigten bisher", hieß es von Seiten des Vereins auf Nachfrage von SPOX.

Der 49-Jährige übte in der vergangenen Saison beim FC Arsenal das Amt des Co-Trainers unter Teammanager Arsene Wenger aus, nachdem er zuvor von 2003 bis 2008 das Tor der Gunners gehütet hatte.

Nach neun sieglosen Spielen in Folge (sieben Niederlagen, zwei Unentschieden) steckt der FCA tief im Abstiegskampf und hat auf Platz 15 liegend nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

FC Augsburg versinkt im Abstiegskampf und zerfleischt sich selbst

Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach sorgte eine öffentliche Kritik von Augsburgs Innenverteidiger Martin Hinteregger an der taktischen Ausrichtung von Trainer Manuel Baum zusätzlich für schlechte Stimmung.

"Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen", hatte Hinteregger in Richtung seines Trainers gesagt. "Gefühlt hatten wir keine 20 Prozent Ballbesitz. So macht Fußball keinen Spaß, wenn du immer nur dem Ball nachläufst und nur darum bettelst." Auf die Frage, ob das der Plan gewesen sei, antwortete Hinteregger: "Ich weiß selber nicht so genau, was heute unsere Taktik war."

Augsburg-Manager Stefan Reuter kündigte in der Folge Gespräche mit dem österreichischen Nationalspieler an. "Diese Aussagen gehen nicht. Das werden wir zunächst intern besprechen", erklärte Reuter und stärkte Baum trotz der anhaltenden sportlichen Talfahrt den Rücken: "Wir sind von Manuel absolut überzeugt. Wir stellen uns der Aufgabe und überlegen uns gemeinsam, wie wir in die Erfolgsspur zurückkommen können."

Möglicherweise führt eine dieser Überlegungen den 61-maligen Nationalspieler Lehmann, zuletzt als TV-Experte, in die Bundesliga.

FC Augsburg nach zehn sieglosen Spielen im Abstiegskampf