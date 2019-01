BVB-Star Marco Reus verspricht: Gegen Hannover "wieder dabei"

Marco Reus hat allen Fans von Borussia Dortmund ein schnelles Comeback in Aussicht gestellt. Der Kapitän und Leistungsträger des Bundesliga-Tabellenführers will schon am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Hannover 96 wieder auf dem Platz stehen.

"Im nächsten Spiel gegen Hannover bin ich auf jeden Fall wieder dabei", sagte Reus der Bild-Zeitung.

Der 29-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag beim Training in einem Zweikampf mit Teamkollege Thomas Delaney eine Bänderdehnung zugezogen und den Rückrundenauftakt bei RB Leipzig verpasst.

Der BVB gewann auch ohne ihn mit 1:0 gegen die Roten Bullen und stellte den alten Vorsprung von sechs Punkten auf den Erzrivalen FC Bayern München wieder her.

In dieser Saison erzielte Reus bislang in 24 Pflichtspielen 14 Tore. Neunmal glänzte der Nationalspieler zudem als Vorlagengeber.