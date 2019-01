BVB - Kehl bedauert Vertragssituation von Hakimi: "Ihn zu verpflichten, wird schwierig"

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund, hat sich im Sport1 CHECK24 Doppelpass zu den Chancen der Dortmunder auf eine feste Verpflichtung von Achraf Hakimi geäußert. Kehl bedauert zudem die Situation von Shinji Kagawa.

"Leider haben wir ihn nur für zwei Jahre ausgeliehen", sagte Kehl über die aktuelle Vertragssituation von Hakimi, der beim 5:1-Sieg über Hannover einer der besten Dortmunder auf dem Platz war, den Führungstreffer erzielte und dazu noch ein Tor auflegte.

"Ihn zu verpflichten, wird schwierig", stellte Kehl fest, weil Real Madrid "ja auch seine Entwicklung" verfolge. Die Königlichen hatten Hakimi im vergangenen Sommer an den BVB verliehen und rechnen fest mit einer Rückkehr Hakimis zur Saison 2020/21. In Dortmund ist der marokkanische Nationalspieler mittlerweile gesetzt und mit neun Torbeteiligungen in 19 Pflichtspielen einer der Shooting-Stars der Schwarz-Gelben.

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1: Der BVB in der Einzelkritik © getty 1/15 Borussia Dortmund hat im Titelrennen mit dem FC Bayern vorgelegt. Beim fulminanten 5:1 gegen Hannover 96 überzeugten vor allem Achraf Hakimi und Marco Reus. Letzterer ging jedoch sparsam mit seinen Chancen um. Der BVB in der Einzelkritik. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Musste sich in der 2. Minute ganz lang machen, als 96-Stürmer Weydandt ihn mit einem wuchtigen Kopfball prüfte. Wurde danach kaum gefordert - bis zum Slapstick-Ehrentor der Gäste in der 86. Minute. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK (bis 70.): Spielte eine bärenstarke erste Halbzeit, in der er zwei Großchancen von Reus und Guerreiro vorbereitete. Ließ hinten nichts anbrennen. Holte sich nach seiner Auswechslung den verdienten Applaus von den BVB-Fans ab. Note: 2. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wurde mit Ausnahme der mutigen Anfangsphase der Gäste kaum gefordert. Erledigte seinen Job im Abwehrzentrum solide, klärte den Ball zur Not auch mal rigoros per Befreiungsschlag. Note: 3. © getty 5/15 ABDOU DIALLO: Überzeugte wieder an der Seite von Weigl in der Innenverteidigung, punktete mit einer Passquote von 92 Prozent. Hatte aber auch schon heiklere Aufgaben zu bewältigen. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Kam mit Problemen in die Partie, sah früh die Gelbe Karte. Stabilisierte sich aber schnell und erzielte nach schönem Doppelpass mit Guerreiro das 1:0. Bereitete zudem das 2:0 durch Reus vor. Starke Leistung. Note: 1,5. © getty 7/15 THOMAS DELANEY (bis 79.): Bester Zweikämpfer der Dortmunder Startelf-Spieler (72 Prozent). Hatte jedoch Glück, dass der Referee nach seinem fragwürdigen Tackling gegen Sarenren Bazee kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter für 96 entschied. Note: 3. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Agierte mit dem Ball am Fuß bisweilen überraschend fahrig, stabilisierte sich aber im Laufe der zweiten Hälfte. Setzte mit einem schönen Schuss zum 5:1 den Schlusspunkt. Spielte trotzdem schon einmal souveräner. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Wechselte mit Sancho oft die Seiten, bot sich an, versprühte Kreativität. Bereitete das 1:0 vor und traf kurz vor der Pause fast spektakulär per Volley. Belohnte sich dafür in der 67. Minute, als er nach Pass von Reus einschob. Note: 2. © getty 10/15 JADON SANCHO: Ging wie gewohnt oft ins Dribbling, hatte damit zu Beginn jedoch kaum Erfolg. Wurde in der zweiten Halbzeit zielstrebiger. Belohnte sich mit zwei Torvorlagen. Note: 2,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Stellte bei seinem Comeback mit einem Tor und einer Vorlage gleich wieder unter Beweis, warum er so wichtig für den BVB ist. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung aber auch gut und gerne einen Dreierpack schnüren können. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE (bis 66.): War in der ersten Hälfte nahezu unsichtbar, gewann nur 15 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt mit 45 Ballaktionen die wenigsten der BVB-Feldspieler. Traf nach Sancho-Vorlage aber cool zum entscheidenden 3:0. Note: 3. © getty 13/15 PACO ALCACER (ab 66.): Ersetzte Götze und half mit seiner ersten Ballberührung, das 4:0 durch Guerreiro einzuleiten. Trat danach nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3. © getty 14/15 MARCEL SCHMELZER (ab 70.): Rückte auf die linke Abwehrseite, während Hakimi die rechte des ausgewechselten Piszczek übernahm. Spielte ordentlich. Note: 3. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 79.): Kam spät für Delaney in die Partie. Half, die weiße Weste zu sichern. Sammelte zehn Ballkontakte. Keine Bewertung.

Kehl bedauert Kagawas Situation beim BVB: "Mir tut das im Herzen weh"

Der 38-Jährige bedauerte am Sonntag aber nicht nur die vertragliche Situation von Hakimi, sondern auch die schwierige Lage von Shinji Kagawa, der den BVB noch im Winter verlassen möchte.

"Wenn ich Kagawa sehe, tut mir das im Herzen weh", sagte Kehl über seinen ehemaligen Teamkollegen: "Er ist an uns herangetreten, er will gehen, er will auch in Europa bleiben. Er favorisiert Spanien, aber in der Winterpause einen passenden Verein zu finden, ist schwierig."

Der 29 Jahre alte Japaner kam in dieser Saison unter Lucien Favre kaum noch zum Zug und machte lediglich vier Spiele für die Dortmunder. Nach den bereits abgewanderten Aleksander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) dürfen neben Kagawa auch Dzenis Burnic und Jeremy Toljan den BVB dem Vernehmen nach bei einem passenden Angebot noch im Winter verlassen.

BVB plant mit Weigl - Vertragsverlängerung von Favre noch kein Thema

Im Kreise der Spieler, die keine Zukunft mehr beim BVB zu haben schienen, befanden sich lange Zeit auch Julian Weigl und Mario Götze, die bei Favre für den Großteil der Hinrunde außen vor waren.

Während Götze, dem beim Sieg über Hannover der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gelang, Kehl beeindruckte, indem er "sich selbst aus dem Tief gezogen" und "sich immer wieder reingehängt" habe", wird auch Weigl in der Rückrunde eine größere Rolle zuteil.

Aufgrund der personell angespannten Lage in der Innenverteidigung und den zuletzt starken Auftritten des 23-Jährigen, soll Weigl zumindest bis zum Sommer in Dortmund bleiben. In der Winterpause hatte es vermehrt Gerüchte über einen Abgang des zentralen Mittelfeldspielers zu Paris Saint-Germain gegeben, wo Weigls "Entdecker" Thomas Tuchel als Trainer tätig ist und mehrfach das Interesse der Pariser an Weigl konkretierte.

"Wir planen mit Julian ganz klar die Rückrunde, weil wir das eine oder andere Problem in der Innenverteidigung haben", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Samstag bei Sky und erteilte somit allen Spekulationen über einen Weigl-Wechsel noch im Winter eine finale Absage.

Geplant wird in Dortmund langfristig selbstverständlich auch mit Trainer Lucien Favre, der den Dortmundern ein neues Gesicht gab und im Jahr des Umbruchs überraschend zur Herbstmeisterschaft geführt hatte. Auf eine mögliche vorzeitige Vertragsverlängerung mit Favre (Vertrag bis Juni 2020) reagierte Kehl am Sonntag jedoch zurückhaltend. Vorerst bestehe diesbezüglich kein Handlungsbedarf. "Er hat noch lange Vertrag, aktuell brauchen wir darüber nicht reden", sagte Kehl.