TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Die Rückrunde der Bundesliga wird heute durch die Partie der TSG Hoffenheim gegen Bayern München eröffnet. Das Spiel könnt ihr im LIVE-TICKER von SPOX verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Lewandowski traf in 14 von 15 Bundesliga-Partien gegen Torhüter Oliver Baumann. Kein anderer aktueller Bundesligaprofi knipste so häufig gegen ein und denselben Torhüter wie der Pole gegen den Schlussmann der Hoffenheimer.

Vor Beginn: Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann steht gegen Bayern München zum 100. Mal als BL-Trainer an der Seitenlinie, und das im Alter von nur 31 Jahren.

Vor Beginn: Die TSG Hoffenheim ist der einzige aktuelle Bundesligist, der seine letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern München gewann (1:0 in 2016/17, 2:0 in 2017/18).

TSG gegen FCB: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Freitag empfängt die TSG Hoffenheim um 20.30 Uhr den FC Bayern in der heimischen PreZero Arena in Sinsheim. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz.

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Eröffnung der Rückrunde könnt ihr live im Free-TV verfolgen. Neben Eurosport, dem Rechteinhaber der Freitagsspiele, überträgt das ZDF. Das ZDF stellt euch einen kostenfreien Livestream zu Verfügung. Die Übertragung startet ab 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Oliver Kahn

Hoffenheim gegen FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim : Baumann - Adams, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Kramaric - Nelson, Joelinton

: Baumann - Adams, Vogt, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Demirbay, Schulz - Kramaric - Nelson, Joelinton FCB: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle zum Auftakt der Rückrunde