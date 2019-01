Schalke gegen Wolfsburg heute im LIVETICKER

Im zweiten Sonntagsspiel des 18. Bundesliga-Spieltag treffen heute Schalke 04 und der VfL Wolfsburg aufeinander. Für die Königsblauen ist dieses Spiel immens wichtig, denn die Mannschaft von Domenico Tedesco verweilt aktuell nur auf dem 14. Tabellenplatz. Für Wolfsburg läuft es dagegen gut, die Mannschaft von Bruno Labbadia, kann mit einem Sieg auf den 5. Platz vorrücken. Das Spiel könnt ihr im LIVETICKER von SPOX nachverfolgen.

vor Beginn: Laut Informationen von Sky und Bild nimmt S04-Trainer Domenico Tedesco einen Wechsel im Tor vor. Nach den Eindrücken der Vorbereitung entschied sich der 33-Jährige offenbar für den jungen Alex Nübel. Schalkes langjährige Nummer eins nimmt dagegen auf der Bank Platz.

vor Beginn: 17 Spiele, 18 Punkte. So mager ist die bisherige Ausbeute der Königsblauen in dieser Saison. Für Schalke 04 zählt jeder Punkt, vor allem weil Fortuna Düsseldorf im gestrigen Spiel gegen Ausgburg mit 2:1 gewinnen konnte und somit 21 Zähler auf dem Konto hat. Die Augsburger dagegen sind auch nur drei Punkte hinter der Mannschaft Domenico Tedesco. Mit Wolfsburg gastiert der Tabellen-Sechste in der Veltins-Arena und die Wölfe können mit einem Sieg sogar an Eintracht Frankfurt vorbeiziehen, um letztendlich punktgleich mit RB Leipzig zu sein. Der Kampf um die internationalen Plätze ist in vollem Gange und Wolfsburg steckt diese Saison mittendrin.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Nübel (Fährmann) - D. Caligiuri, S.Sané, Nastasic, Oczipka- Stambouli, Rudy- Schöpf, Konoplyanka- Uth- Skrzybski VfL Wolfsburg: Casteels- William, Knoche, Brooks, Roussilon- Arnold- Gerhardt, Rexhbecaj- Steffen, Mehmedi- Weghorst

Schalke 04 gegen Wolfsburg: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel findet am heutigen Sonntag um 18 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt.

Schalke 04 gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Die Partie könnt ihr ab 17.30 Uhr auf Sky live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) sowie auf Sky Go und per LIVESTREAM mit Sky-Ticket verfolgen.

Kommentator: Wolf Fuss

Wolf Fuss Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Experte: Dietmar Hamann

Die Bundesliga-Tabelle vor der Partie