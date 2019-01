Kuriose Klausel: RB Leipzig kämpft offenbar mit allen Mitteln um Timo Werner

RB Leipzig hat Timo Werner offenbar ein neues Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt. Darin enthalten ist eine kuriose wie spezielle Klausel.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, soll bei einer möglichen Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro für zehn europäische Spitzen-Klubs verankert werden. Dazu sollen unter anderem der FC Bayern München, Juventus Turin und Real Madrid gehören.

Ebenfalls würde das Gehalt des Nationalspielers von rund drei Millionen auf sechs Millionen Euro angehoben werden und damit die Gehaltsobergrenze der Leipziger weiter verschieben. Beim Aufstieg von RB im Jahr 2016 betrug das maximale Gehalt noch drei Millonen Euro.

Bereits im Sommer lehnte der deutsche Nationalspieler ein Angebot für eine Vertragsverlängerung ab, wodurch zahlreiche Gerüchte über seinen vorzeitigen Abschied bei den Bullen laut wurden. Das neue Angebot soll Werner, der 2016 für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Leipzig kam und dort in 99 Pflichtspielen 55 Tore erzielte, bereits seit Dezember vorliegen. Im gleichen Monat hatte der 22-Jährige selbst besonders die Gerüchte über einen Wechsel zu FC Bayern weiter geschürt.

"Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann", sagte Werner nach der 0:1-Niederlage der Leipziger in München. Auf die Nachfrage, ob dieser Verein die Bayern sein, nickte er. Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff hatte daraufhin in der Sport Bild angekündigt "bis spätestens zum Ende der Rückrunde" Klarheit haben zu wollen.

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Konkurrenz bei Hudson-Odoi? © getty 1/19 Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten gibt es aber zuhauf. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/19 CALLUM HUDSON-ODOI: Dass der FC Bayern das Chelsea-Juwel verpflichten will, ist längst von offizieller Seite bestätigt. Doch der Deal ist kompliziert und der FCB muss sich wohl mit namhafter Konkurrenz herumschlagen ... © getty 3/19 Der FC Liverpool soll sich laut Informationen der "Sport Bild" mit Hudson-Odoi und seinem Bruder und Berater Bradley Anfang Januar getroffen haben. Auch RB Leipzig wird eine Offerte nachgesagt. © getty 4/19 Außerdem kämpft der FC Chelsea um sein Talent und bietet ihm ein nettes Salär - laut SPOX und Goal mindestens 3 Millionen Euro pro Jahr. Für wen sich "CHO" entscheidet, ist also noch offen. © getty 5/19 BENJAMIN PAVARD: Der erste Sommertransfer steht auch schon fest! Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 6/19 Wie die L'Equipe berichtet, soll der FCB versuchen Pavard schon im jetzigen Wintertransferfenster zu holen und wäre wohl bereit, 10 Mio. Euro mehr zu überweisen. Reschke dementierte dies: "Ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema!" © getty 7/19 LUCAS HERNANDEZ: Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein Update zum Stand beim Abwehrspieler von Atletico Madrid gegeben. "Wir haben Gespräche geführt, es wird weitere geben", so Brazzo in der Sport Bild. Aber: "Dass er im Winter kommt, ist unrealistisch." © getty 8/19 Damit bestätigte er das, was Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin zuvor im Gespräch mit SPOX und Goal ebenfalls ausgeschlossen hatte. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. © getty 9/19 Und Hernandez? "Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte er im Dezember "Le Figaro". © getty 10/19 Gut möglich also, dass der FCB die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers (22) ziehen wird. Laut "Marca" soll er dann einen Vierjahresvertrag bekommen. © getty 11/19 ADRIEN RABIOT (23/PSG/Vertrag läuft aus): Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders RMC und Sky zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 12/19 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 13/19 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 14/19 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10-20 Mio. Euro würde er wohl kosten. © getty 15/19 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 16/19 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 17/19 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 18/19 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 19/19 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Rangnick: "Wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann ..."

Zuletzt meldete sich RB-Trainer Ralf Rangnick in der Causa Werner zu Wort und erklärte, dass Leipzig kaum Chancen hätte, Werner zu halten, wenn der deutsche Rekordmeister den Stürmer unbedingt haben wolle. "Wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann wird es schwierig", sagte Rangnick vor der dem Rückrundenauftakt am vergangenen Samstag gegen Dortmund (0:1) .

Neben den Bayern wurde in der Winterpause auch Borussia Dortmund mmer wieder mit einer Verpflichtung des pfeilschnellen Stürmers in Verbindung gebracht. Angesprochen auf die Gerüchte um ein angebliches BVB-Interesse an Werner, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der dpa, dass Werner offenbar seine Zukunft schon geregelt habe, "und das nicht mit uns".Informationen deskicker zufolgesollen die Schwarz-Gelben generell von einer Verpflichtung Werners absehen.