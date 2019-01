Mario Götze vom BVB: "Sechs Punkte Vorsprung sind nicht die Welt"

Mario Götze durchlief bei Borussia Dortmund eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Am Mittwoch war Götze in der Medienrunde im BVB-Trainingslager in Marbella. SPOX hat die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Götze sprach dabei über den Teamgeist der Mannschaft, die Ziele für die Rückrunde, seine Position als Stürmer und eine mögliche Vertragsverlängerung.

Mario Götze

...über das Winter-Trainingslager: "Es ist schon gut, auch einmal etwas Abwechslung zu haben. Die Winterpause ist ja nicht besonders lang. So dermaßen viele Trainingseinheiten kann man gar nicht abreißen. Wenn wir hier einen guten Grundstein legen, so wie wir es auch unter diesen Bedingungen hier versuchen, dann ist das sehr gut. Wir genießen es, eine gute Woche zusammen zu sein."

...über den Teamgeist innerhalb der Mannschaft: "Wir waren gestern alle zusammen essen, aber ob man einen guten Teamgeist nur an so etwas bewerten kann, das weiß ich nicht. Es ist wichtig, dass man den Teamgeist auf dem Spielfeld sieht und spürt - zum Beispiel, wenn man einmal zurückliegt oder grundsätzlich schwierige Situationen im Spiel zu meistern hat. Das ist uns in der Hinrunde gelungen. Aber es gehört schon auch dazu, dass wir hier im Trainingslager eine gute Zeit haben, gemeinsam trainieren und gemeinsam die Freizeit nutzen."

Borussia Dortmund: Mögliche Ab- und Zugänge beim BVB 2019 © getty 1/22 Herbstmeister, wie das duftet! Bei Lucien Favre und Borussia Dortmund läuft alles nach Plan. Damit die Rückrunde genauso erfolgreich wird wie die Hinrunde, schauen sich die BVB-Bosse aber noch nach möglichen Verstärkungen um. © getty 2/22 Nicht nur die Verletzung von Manuel Akanji könnte die Schwarz-Gelben in den kommenden Wochen zum Handeln zwingen. Einige Spieler sind unglücklich und wollen nicht bis zum Sommer bleiben. SPOX zeigt mögliche Ab- und Zugänge beim BVB im neuen Kalenderjahr. © getty 3/22 Mögliche Abgänge - SHINJI KAGAWA: Spielt keine Rolle unter Favre und liebäugelt mit einem Wechsel. Spanien gilt als sein bevorzugtes Ziel. Der Japaner würde gerne zu einem Klub, der im internationalen Geschäft vertreten ist. © getty 4/22 Angesichts seiner fehlenden Spielpraxis und seines vergleichsweise hohen Gehalts könnte Kagawas angestrebter BVB-Abschied aber zu einer Hängepartie werden. Ernsthaftes Interesse aus Spanien besteht an dem 29-Jährigen bis dato zumindest noch nicht. © getty 5/22 ALEXANDER ISAK: Galt als großes Versprechen, als "Next Zlatan", tut sich in Dortmund aber weiterhin enorm schwer, Fuß zu fassen. Wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz unter Favre. Kickt hauptsächlich bei der U23 in der Regionalliga. © getty 6/22 "Die Regionalliga ist nicht das Niveau, auf dem ich mich sehe", stellte der 19-Jährige bereits klar. Falls sich ein passender Abnehmer findet, ist eine Ausleihe bis zum Saisonende denkbar. Spätestens im Sommer dürfte es zu einer Trennung kommen. © getty 7/22 JEREMY TOLJAN: Wie Isak noch ohne Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Will sich eigentlich durchbeißen und steht im fairen Austausch mit Favre, ist wegen des starken und beidseitig einsetzbaren Achraf Hakimi aktuell aber chancenlos. © getty 8/22 Kann de facto nicht zufrieden mit seiner Situation sein. Auch beim BVB haben sie sich mehr von dem gebürtigen Stuttgarter erhofft. Ein Verkauf vor dem Sommer ist aufgrund der dünnen Personaldecke in der Defensive aber eher unwahrscheinlich. © getty 9/22 JULIAN WEIGL: Unglücklich und wechselwillig, weil er im zentralen Mittelfeld nicht an den gesetzten Axel Witsel und Thomas Delaney vorbeikommt. Hilft daher häufiger in der Innenverteidigung aus. Sieht sich dort aber nicht dauerhaft. © getty 10/22 Dortmund lässt Weigl (Vertrag bis 2021) im Winter aber definitiv nicht ziehen. Nach der Saison werden die Karten neu gemischt. PSG soll an ihm interessiert sein. Klar ist: Eine weitere Spielzeit wie diese kann und will sich der 23-Jährige nicht erlauben. © getty 11/22 MAXIMILIAN PHILIPP: Erst Mitte 2017 für 20 Millionen Euro verpflichtet, wartet der 24-Jährige trotz guter Torquote in seiner Debütsaison noch auf seinen Durchbruch beim BVB. Kam in der Hinrunde meist als Joker zum Einsatz. © getty 12/22 Wird angeblich von Stuttgart und Leipzig umworben. Ein Transfer mitten in der Saison wäre jedoch sehr verwundernswert. Philipp kann noch wertvoll werden, wenn er mehr Selbstvertrauen tankt, das ihm aufgrund seiner nicht klar definierten Position fehlt. © getty 13/22 DZENIS BURNIC: Wegen des üppig besetzten Mittelfelds komplett außen vor und ohne Perspektive unter Favre. Muss mit seinen 20 Jahren zwingend mehr Spielpraxis sammeln. © getty 14/22 Ist demnach schon im Winter ein Verkaufskandidat. Problem nur: Bisher drängt sich kein anderer Klub auf, den bis 2019 unter Vertrag stehenden Linksfuß zu verpflichten oder zumindest auszuleihen. © getty 15/22 Mögliche Zugänge - LEONARDO BALERDI: Dem 19-jährigen Innenverteidiger der Boca Juniors prophezeien sie in Argentinien eine große Zukunft. Vielleicht wird auch seine Gegenwart schon groß. Der BVB ist an ihm interessiert - und unter Zugzwang. © getty 16/22 Balerdi soll den länger verletzten Akanji (Muskelfaserriss) ersetzen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro. Laut Bocas Präsident kommt es noch in dieser Woche zu Verhandlungen mit dem BVB. © getty 17/22 THORGAN HAZARD: Schon länger beim BVB und seinem Ex-Coach Favre auf dem Zettel. Könnte im Sommer Christian Pulisic beerben, obgleich der Kader mit Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen und Marius Wolf schon jetzt Alternativen für die Flügel hergibt. © getty 18/22 Hazards Vertrag in Mönchengladbach läuft 2020 aus. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist bereit, ihn im Sommer zu verkaufen, wenn er sich gegen eine Verlängerung entscheidet. Beim BVB kennt der belgische Dribbelkünstler neben Favre auch Witsel sehr gut. © getty 19/22 TIMO WERNER: Ist angesichts seines 2020 auslaufenden Vertrags bei RB europaweit heiß begehrt - laut der "Bild" auch beim BVB. Ein Wechsel zu den Schwarz-Gelben ist aktuell aber eher unrealistisch. © getty 20/22 "Wenn man in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", so Werner. Die Wahrscheinlichkeit, dass er damit die Bayern meint, ist hoch. Zudem sind viele Klubs aus England und Spanien hinter dem Nationalspieler her. © getty 21/22 ALVARO MORATA: Weckte schon vor dem Transfer von Paco Alcacer Begehrlichkeiten in Dortmund, Chelsea lehnte jedoch ein BVB-Angebot für den Spanier ab. Mittlerweile scheinen die Blues bereit, den zum Reservisten verkommenen Morata ziehen zu lassen. © getty 22/22 Der FC Sevilla soll übereinstimmenden Berichten zufolge aber die besten Karten haben, den Ex-Real-Star zu verpflichten. Dass der BVB nach Alcacer einen zweiten Stürmer dieser Kategorie an Land zieht, ist ohnehin unwahrscheinlich.

...über die Balance zwischen Wettkampfcharakter und Lockerheit in den Trainingseinheiten: "Das Training macht Spaß und das ist die Hauptsache für jeden Spieler. Es gehört eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch Lockerheit dazu - gerade, wenn man viele Trainingseinheiten hat und über einen längeren Zeitraum so eng zusammen ist. Jeder ist bei der Sache. Das Wichtigste ist, dass wir die Trainingsziele gemeinsam angehen."

...über die Ziele in der Rückrunde: "Das Credo ist, von Spiel zu Spiel zu denken. Es bringt nichts, aktuell darüber zu sprechen, was in 17 Spieltagen sein oder in der Champions League passieren wird. Wir wissen, wie schnell es gehen kann, das hat das Düsseldorf-Spiel gezeigt. Wenn man zwei, drei nicht so gute Spiele hat, dann sieht das Ganze ganz schnell ganz anders aus. Uns ist dieser schmale Grad bewusst, wir wissen, was passieren könnte. Es ist wichtig, sich nun auf das Leipzig-Spiel zu konzentrieren und von da an die Rückrunde auf genau diese Weise einzuläuten."

...über die veränderte Ausgangssituation im Vergleich zur Hinrunde: "Es ist eine andere Situation, aber wir wissen auch, dass wir gerade einmal 50 Prozent gespielt haben. Wir haben noch viele schwere Auswärtsspiele vor uns, zum Beispiel gleich das zu Beginn in Leipzig. Sechs Punkte Vorsprung sind nicht die Welt. Es kann nur so gehen, dass man sich auf das Hier und Jetzt fokussiert. Es wird für uns kein unwichtiges Spiel mehr geben."

...über seine eigene Situation als Stürmer: "Ich fühle mich auch vorne drin ziemlich wohl - wenn ich eine spielerische Neun geben soll. Also wenn es ein Wechselspiel mit der Zehn oder mit den Außenspielern gibt, wenn viele Rotationen stattfinden, wenn Variabilität vorhanden ist, wenn man sich auch mal fallen lassen kann und wenn man nicht den klassischen Neuner spielt, der nur vorne wartet. Ich habe das so auch schon in der Nationalelf und der Jugend gespielt."

...über seine häufigen Auswechslungen: "Das gehört auch zum Fußball und ist Teil des Ganzen. Wenn Paco dann reinkommt und ein Tor macht, dann ist es okay - sonst nicht." (lacht)

...über sein gutes Spiel zum Hinrundenabschluss gegen Gladbach: "Wenn man den Verlauf meiner gesamte Vorrunde betrachtet, war es natürlich sehr, sehr wichtig für mich, einen positiven Abschluss zu finden. Da die Pause aber nicht besonders lang war, ist es eher ein kleiner Zwischenstopp als ein echter Abschluss. Wir und ich müssen jetzt immer weitermachen, denn die Vorrunde 2018 interessiert jetzt kaum jemanden mehr."

...Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Mannschaft und jener aus den Meisterjahren unter Klopp: "Es ist schwierig, Parallelen zu ziehen. Es war eine andere Zeit mit anderen Spielern, einem anderen Trainer, anderen Konstellationen. Natürlich sind Faktoren wie ein guter Teamgeist, großer Wille oder viele fitte Spieler wichtig, um Erfolg zu haben. Das gilt immer. Das ist am ehesten vergleichbar."

...über den Sprung, den die Nicht-Neuzugänge gemacht haben: "Es sind am Ende immer viele Dinge, die dafür zusammenkommen und passen müssen: Die nötige Disziplin, das entsprechende Glück in dem einen oder anderen Spiel, Kleinigkeiten im Training, das Integrieren der neuen Spieler. Das hat dieses Mal sehr gut geklappt und zum Erfolg geführt."

...über die Wertigkeit einer möglichen Meisterschaft nach den sechs Titeln der Bayern: "Die Meisterschaften 2011 und 2012 waren auch gigantisch. Die Voraussetzungen sind nun andere, daher hätte das schon eine neue Wertigkeit. Es wäre überragend, die deutsche Meisterschaft mal wieder nach Dortmund zu holen."

...über eine mögliche Vertragsverlängerung: "Wir setzen uns zeitnah zusammen. Ich bin total entspannt. Es gibt auch Wichtigeres in der momentanen Situation, denn wir haben große Ziele in der Rückrunde. Das wird alles zu seiner Zeit passieren."