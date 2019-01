Kommentar zum Videoschiedsrichter am 19. Spieltag: So bleibt es eine VARce

Am 19. Spieltag der Bundesliga kam es in Berlin und Dortmund zu zwei krassen Fehlentscheidungen, bei denen die Kölner Videoschiedsrichter zwingend hätten eingreifen müssen. Dass dies auch aufgrund des aktuellen Regelwerks nicht geschah, ist eine Farce und sollte dringend geändert werden. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Herthas Karim Rekik tritt Schalkes Alessandro Schöpf das Außenband kaputt und darf auf dem Feld bleiben, Dortmunds Thomas Delaney verletzt Hannovers Noah Joel Sarenren Bazee und kommt um einen Elfmeter herum - den Schiedsrichtern sind am 19. Spieltag der Bundesliga zwei krasse Fehlentscheidungen unterlaufen.

Dass der VAR in Köln jeweils nicht eingriff oder die Schiedsrichter auf eine Review verzichteten, um die mehr als offensichtlichen Vergehen zu korrigieren, ist nicht hinnehmbar.

Da man die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter in Köln und den jeweiligen Unparteiischen nicht im Detail kennt, können die Beweggründe für die einzelnen Entscheidungen auch nicht nachvollzogen werden.

Es mag im Falle von Dr. Felix Brych beim Spiel in Berlin so gewesen sein, dass der Referee das Einsteigen Rekiks in der Realgeschwindigkeit nicht als rücksichtslos bewertet hat. Es mag sogar so gewesen sein, dass der VAR tatsächlich eine Review empfohlen und Brych sie abgelehnt hat, weil er sich seiner Sache sicher glaubte.

Doch nach aktuellem Regelwerk hätte der VAR dennoch die durchaus schützenswerte Hoheit des Schiedsrichters - Stichwort Tatsachenentscheidung - unterminieren müssen. Mehr noch: Dass ein Schiedsrichter im ersten Schritt überhaupt eine Review ablehnen kann, obwohl die Szene dank mehrerer in Köln zur Verfügung stehender Zeitlupen eindeutig war, kann nicht bestehen bleiben. Rekik hätte mit Rot vom Platz fliegen müssen.

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1: Der BVB in der Einzelkritik © getty 1/15 Borussia Dortmund hat im Titelrennen mit dem FC Bayern vorgelegt. Beim fulminanten 5:1 gegen Hannover 96 überzeugten vor allem Achraf Hakimi und Marco Reus. Letzterer ging jedoch sparsam mit seinen Chancen um. Der BVB in der Einzelkritik. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Musste sich in der 2. Minute ganz lang machen, als 96-Stürmer Weydandt ihn mit einem wuchtigen Kopfball prüfte. Wurde danach kaum gefordert - bis zum Slapstick-Ehrentor der Gäste in der 86. Minute. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK (bis 70.): Spielte eine bärenstarke erste Halbzeit, in der er zwei Großchancen von Reus und Guerreiro vorbereitete. Ließ hinten nichts anbrennen. Holte sich nach seiner Auswechslung den verdienten Applaus von den BVB-Fans ab. Note: 2. © getty 4/15 JULIAN WEIGL: Wurde mit Ausnahme der mutigen Anfangsphase der Gäste kaum gefordert. Erledigte seinen Job im Abwehrzentrum solide, klärte den Ball zur Not auch mal rigoros per Befreiungsschlag. Note: 3. © getty 5/15 ABDOU DIALLO: Überzeugte wieder an der Seite von Weigl in der Innenverteidigung, punktete mit einer Passquote von 92 Prozent. Hatte aber auch schon heiklere Aufgaben zu bewältigen. Note: 3. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: Kam mit Problemen in die Partie, sah früh die Gelbe Karte. Stabilisierte sich aber schnell und erzielte nach schönem Doppelpass mit Guerreiro das 1:0. Bereitete zudem das 2:0 durch Reus vor. Starke Leistung. Note: 1,5. © getty 7/15 THOMAS DELANEY (bis 79.): Bester Zweikämpfer der Dortmunder Startelf-Spieler (72 Prozent). Hatte jedoch Glück, dass der Referee nach seinem fragwürdigen Tackling gegen Sarenren Bazee kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter für 96 entschied. Note: 3. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Agierte mit dem Ball am Fuß bisweilen überraschend fahrig, stabilisierte sich aber im Laufe der zweiten Hälfte. Setzte mit einem schönen Schuss zum 5:1 den Schlusspunkt. Spielte trotzdem schon einmal souveräner. Note: 3. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Wechselte mit Sancho oft die Seiten, bot sich an, versprühte Kreativität. Bereitete das 1:0 vor und traf kurz vor der Pause fast spektakulär per Volley. Belohnte sich dafür in der 67. Minute, als er nach Pass von Reus einschob. Note: 2. © getty 10/15 JADON SANCHO: Ging wie gewohnt oft ins Dribbling, hatte damit zu Beginn jedoch kaum Erfolg. Wurde in der zweiten Halbzeit zielstrebiger. Belohnte sich mit zwei Torvorlagen. Note: 2,5. © getty 11/15 MARCO REUS: Stellte bei seinem Comeback mit einem Tor und einer Vorlage gleich wieder unter Beweis, warum er so wichtig für den BVB ist. Hätte mit einer besseren Chancenverwertung aber auch gut und gerne einen Dreierpack schnüren können. Note: 2. © getty 12/15 MARIO GÖTZE (bis 66.): War in der ersten Hälfte nahezu unsichtbar, gewann nur 15 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte insgesamt mit 45 Ballaktionen die wenigsten der BVB-Feldspieler. Traf nach Sancho-Vorlage aber cool zum entscheidenden 3:0. Note: 3. © getty 13/15 PACO ALCACER (ab 66.): Ersetzte Götze und half mit seiner ersten Ballberührung, das 4:0 durch Guerreiro einzuleiten. Trat danach nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Note: 3. © getty 14/15 MARCEL SCHMELZER (ab 70.): Rückte auf die linke Abwehrseite, während Hakimi die rechte des ausgewechselten Piszczek übernahm. Spielte ordentlich. Note: 3. © getty 15/15 MAHMOUD DAHOUD (ab 79.): Kam spät für Delaney in die Partie. Half, die weiße Weste zu sichern. Sammelte zehn Ballkontakte. Keine Bewertung.

Selbes Spiel bei Manuel Gräfe in Dortmund: Das Echtzeit-Urteil des Schiedsrichters kann gut und gerne 'Pressschlag' gelautet haben. Auch am Fernseher sah der Zweikampf zwischen Delaney und Sarenren Bazee nicht nach einem zwingenden Elfmeter aus.

Sollte Gräfe einen freien Blick und daher keine Zweifel bei der Bewertung der Szene an den VAR kommuniziert haben, wäre das zwar sein gutes Recht. Dass der Videoschiedsrichter nach Ansicht der unzweifelhaften Zeitlupenbilder jedoch auch hier nicht auf eine Review bestand, offenbart ein weiterhin unausgegorenes System. Denn Delaney traf den 96-Stürmer eindeutig am Knöchel, Elfmeter Hannover wäre die einzig richtig Entscheidung gewesen.

Zieht man nun noch den vermeintlichen Nürnberger Führungstreffer in Mainz durch Adam Zrelak hinzu, wird das diffuse Bild abgerundet. Dort wurden - freilich richtigerweise - die kalibrierten Linien bemüht, um eine Abseitsentscheidung im Zentimeterbereich zu monieren.

Diese punktgenaue Überprüfung sowie das anschließende, regelkonforme Einschreiten dürften die nun verletzten Schöpf und Sarenren Bazee verwundert zur Kenntnis genommen haben...

Der VAR macht den Fußball in der Summe unbestritten gerechter. 37 Mal wurden in der Hinserie der Bundesliga dank Köln Fehlentscheidungen des Hauptschiedsrichters korrigiert. Am 19. Spieltag sind leider zwei hinzugekommen, die trotz ihrer Eindeutigkeit unverständlicherweise nicht in die finale Saisonstatistik einfließen werden.