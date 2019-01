Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Bundesliga-Sonntag gastiert RB Leipzig bei Fortuna Düsseldorf. Alle Informationen über die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzigund und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Fortuna Düsseldorf befindet sich derzeit mit sechs Punkten Abstand auf den Verfolger FC Augsburg auf dem 14. Tabellenplatz. Die Düsseldorfer konnten Augsburg am vergangenen Spieltag mit 2:1 schlagen und sich somit ein wenig Luft auf die Abstiegsplätze schaffen.

Die Mannschaft von Friedhelm Funkel zeigte in der Vorrunde seine Ambitionen auf einen Verbleib in der Bundesliga. Die Düsseldorfer konnten in den letzten vier Spielen vier Siege erzielen und werden auch gegen RB Leipzig versuchen, ihre Siegesserie auszubauen.

RB Leipzig hingegen musste sich am letzten Spieltag mit 0:1 gegen Tabellenführer Borussia Dortmund geschlagen geben. Auf den Drittplatzierten Borussia Mönchengladbach beträgt der Abstand nun fünf Punkte. Der Kampf um die internationalen Plätze verlangt allerdings auch heute drei wichtige Punkte, denn mit Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Hertha BSC liegen den Roten Bullen drei enge Verfolger im Nacken.

Fortuna Düsseldorf vs. RB Leipzig: Wo und wann findet das Spiel statt?

Am heutigen Sonntag empfängt Fortuna Düsseldorf RB Leipzig um 18.00 Uhr in der Merkur Spielarena in Düsseldorf.

Fortuna Düsseldrof vs. RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sky überträgt die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig live und exklusiv. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Für unterwegs bietet bietet Sky den mobilen Service Sky Go, um die Partie live auf PC, Smartphone oder Tablet anzusehen.

Moderation: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator: Tom Bayer

Solltet ihr keine Möglichkeit haben die Partie anzusehen, bietet der ausführliche LIVE-TICKER von SPOX alle Szenen und Highlights des Spiels.

Fortuna Düsseldorf vs. RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

Rensing - M. Zimmermann, Ayhan, M. Kaminski, Gießelmann- Bodzek, Stöger- Lukebakio, O. Fink, Raman - Ducksch RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg- Demme, Kampl- Sabitzer, Laimer - Y. Poulsen, Ti. Werner

Fortuna Düsseldorf vs. RB Leipzig: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 02.09.2018 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 1:1 2. Bundesliga 11.04.2016 Fortuna Düsseldorf RB Leipzig 1:3 2. Bundesliga 23.10.2015 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 2:1 2. Bundesliga 16.03.2015 RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 3:1

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 19. Spieltag