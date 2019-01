Schalke 04 in der Winterpause: Vorbereitungsplan und nächste Gegner

Ab dem 4. Januar befindet sich der FC Schalke 04 im Wintertrainingslager in Benidorm in Spanien. Am 12. Januar geht es für Königsblau zurück nach Deutschland. Hier erfahrt ihr alles über den Vorbereitungsplan der Schalker und die anstehenden Testspiele.

Wie schon im vergangenen Jahr reist Schalke im Winter an die Costa Blanca. Benidorm ist südlich von Valencia gelegen und soll den Schalkern dabei helfen, die verkorkste Bundesliga-Hinrunde vergessen zu machen. Zudem möchte Trainer Domenico Tedesco den Kader verkleinern und ist zudem noch auf der Suche nach einem weiteren Co-Trainer.

In der Liga stehen die Knappen mit nur 18 Punkten aus 17 Spielen auf Rang 13 - nach der Vizemeisterschaft im vergangenen jahr eine inakzeptable Leistung.

Schalke 04: Termine in der Vorbereitung auf die Rückrunde

Vom 4. bis 12. Januar wird die Mannschaft ein Trainingslager in Benidorm absolvieren. Einen Tag vor der Abreise, am 11. Januar 2019, wird man ein Testspiel gegen der KRC Genk austragen.

Der derzeitige Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League ist nicht zum ersten Mal Gegner in der Vorbereitung. Am 7. Januar 2018 trat man bereits in Benidorm gegeneinander an, Schalke gewann mit 2:1. Wie damals wird im Estadio Municipal Guillermo Amor gespielt, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Schalke in der Bundesliga: Rückrundenauftakt gegen VfL Wolfsburg

Die Rückrunde eröffnet S04 gegen den formstarken VfL Wolfsburg, der derzeit auf dem fünften Platz der Tabelle steht. Das Hinspiel verlor Schalke in Wolfsburg mit 1:2. Auch danach hat man mit Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München schwere Gegner vor der Brust, bevor der Spielplan etwas einfacher wird.

Einen Fehlstart wie in der Hinrunde kann man sich nicht erlauben. Mit 18 Punkten hat Schalke nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den momentan der VfB Stuttgart belegt.

Datum Spieltag Gegner Ort 20. Januar 2019 18 VfL Wolfsburg H 25. Januar 2019 19 Hertha BSC A 02. Februar 2019 20 Borussia Mönchengladbach H 09. Februar 2019 21 Bayern München A 16. Februar 2019 22 SC Freiburg H

Schalke in der Champions League gegen Manchester City

Im Achtelfinale der Königsklasse ist Schalke 04 ebenfalls noch vertreten. Allerdings hat man mit dem englischen Meister Manchester City ein sehr schweres Los erwischt und ist klarer Außenseiter. Zudem muss man das Rückspiel im Etihad Stadium in Manchester ausrichten.

Allerdings hat City zumindest derzeit nicht die überragende Form der ersten Saisonmonate. Zuletzt kassierte das Team von Pep Guardiola gleich zwei Niederlagen in Folge gegen Crystal Palace und Leicester City und musste den Kontakt zu Tabellenführer FC Liverpool abreißen lassen.

Auch im DFB-Pokal ist Schalke 04 noch dabei. Hier trifft man am 6. Februar in der heimischen Veltins Arena auf Fortuna Düsseldorf.