FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Langes Warten auf Rabbi Matondo

Der FC Schalke 04 wartet noch immer auf den Vollzug des Transfers von Rabbi Matondo. Offenbar hängt der Deal an Manchester City. Auch Jeffrey Bruma soll verpflichtet werden, dagegen steht Franco di Santo vor dem Abschied.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04 wartet auf Transfer von City-Talent Rabbi Matondo

Am Montagabend schien bereits alles in trockenen Tüchern zu sein: Schalkes Sportvorstand Christian Heidel holte Rabbi Matondo vom Düsseldorfer Flughafen ab. Am Dienstag absolvierte Matondo laut Bild alle medizinischen Tests. Den Transfer vermeldet hat der FC Schalke 04 aber bislang noch immer nicht.

Laut diversen Medienberichten soll die Verkündung am Mittwoch erfolgen: Schalke wartet wohl noch immer auf die letzte Bestätigung aus Manchester, das noch eine finale Unterschrift leisten muss. Derweil gehen die Berichte bezüglich der Ablösesumme weit auseinander: Von sieben bis zwölf Millionen Euro ist die Rede.

Die Citizens werden sich eine Rückkaufklausel sichern und den pfeilschnellen Offensivspieler damit nicht gänzlich aus der Hand geben. Zumindest kurzfristig aber bekommt Domenico Tedesco den geforderten schnellen Spieler für die Offensive.

FC Schalke 04: Spielplan der kommenden Wochen

Wettbewerb Datum Anstoß Gegner Bundesliga 2. Februar 18.30 Uhr Borussia M'Gladbach DFB-Pokal 6. Februar 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf Bundesliga 9. Februar 18.30 Uhr FC Bayern München Bundesliga 16. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg Champions League 20. Februar 21 Uhr Manchester City

Schalke-Gerücht: Kommt Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg?

Neben einer Verstärkung für die Offensive forderte Domenico Tedesco zuletzt auch defensiv Alternativen. Nach dem Abgang von Naldo in Richtung AS Monaco scheint nun Jeffrey Bruma in den Fokus gerückt zu sein. Der Niederländer vom VfL Wolfsburg könnte ebenso wie Matondo zum Last-Minute-Neuzugang werden.

Wolfsburgs Jörg Schmadtke bestätigte gegenüber der Bild ein Interesse der Schalker sowie des FC Augsburg. Der 27-Jährige spielte in der laufenden Saison noch keine Rolle unter Bruno Labbadia, lediglich am 14. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim schaffte er es in den Kader. Spielpraxis hat Bruma dementsprechend nicht.

Bruma ist in Wolfsburg die Nummer fünf im internen Ranking und zudem der älteste Innenverteidiger im Kader. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, mit rund drei Millionen Jahresgehalt gehört er ins oberste Gehaltsregal des VfL.

Schalke-Stürmer Franco di Santo vor Abschied?

Während Schalke sich auf der einen Seite verstärkt, könnte auf der anderen Seite Franco di Santo den Verein verlassen. Der Stürmer ist laut Ruhrnachrichten bei Galatasaray im Gespräch. Am Dienstagabend nährte er diese Gerüchte, indem er ein Video vom Istanbuler Flughafen auf Facebook teilte.

Entsprechend scheint ein Transfer des 29-Jährigen nicht mehr in weiter Ferne. Nach fünf Einsätzen in der laufenden Saison stand die Santo zuletzt nicht mehr im Kader und verpasste seit Anfang Dezember auch das Training mit einer Reizung der Patellasehne.

Im Sommer wären S04 und di Santo wohl ohnehin getrennte Wege gegangen, deutete sich doch keine Verlängerung des auslaufenden Vertrags an. Ersetzt werden könnte der Argentinier durch Nikola Kalinic von Atletico Madrid. Ein Transfer des Kroaten scheint aber immer unwahrscheinlicher: Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster.

Leihe von Abdul-Rahman Baba auf Schalke abgebrochen

Schon beschlossen ist der Abschied von Chelsea-Leihgabe Abdul-Rahman Baba. Nachdem der Linksverteidiger auf Schalke kaum zu Einsätzen kam und unter Domenico Tedesco keine Rolle mehr spielte, wurde der Leihvertrag zwischen Chelsea und S04 aufgelöst. Baba zieht weiter nach Frankreich.

Beide Stade Reims wird sich der Ghanaer nun bis Sommer 2019 versuchen, ehe es zurück nach London geht. Eine Kaufoption hat sich der französische Erstligist offenbar nicht gesichert.

"Der Deal ist eine Win-Win-Situation. Für uns, weil wir die Verletzung von Ghislain Konan auffangen, für ihn, weil er Spielzeit im Hinblick auf den Afrika-Cup bekommt, der am Ende der Saison stattfinden wird", sagte Reims-Manager Mathieu Lacour.