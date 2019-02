FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 trifft heute, am 20. Spieltag der Bundesliga, auf Borussia Mönchengladbach. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Gelsenkirchener sammelten bisher vier Punkte in der Rückrunde und trennten sich am vergangenen Spieltag mit 2:2-Unentschieden von Hertha BSC. Somit befinden sich die Knappen derzeit auf dem zwölften Platz der Tabelle, Werder Bremen auf Rang elf ist jedoch noch immer vier Zähler entfernt.

Für die Gladbacher verlief der Start in die Rückrunde sogar noch besser. Nach einem 1:0-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen konnten sie auch einen 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg erringen. Die Folge ist der dritte Tabellenplatz mit lediglich drei Punkten Rückstand auf den FC Bayern und fünf Zählern Vorsprung auf den RB Leipzig.

Schalke gegen Gladbach: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr treffen der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Gespielt wird in der Veltins-Arena mit Platz für 62.271 Zuschauer.

Schalke 04 vs. Mönchengladbach heute live im TV, Livestream

Das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach könnt ihr nicht im Free-TV verfolgen. Lediglich Sky überträgt die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1. Zudem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream über Sky Go an.

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentar: Wolff Fuss.

Schon 40 Minuten nach Abpfiff findet ihr die Highlights aller Bundesliga-Spiele auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt euch Spitzenfußball aus der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Ein Abonnement kostet dabei nur 9,99 Euro im Monat, dabei sind die ersten 30 Tage zum Testen komplett kostenfrei.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Allerdings benötigt ihr keinerlei Abo, um den Liveticker von SPOX zu nutzen. Somit bleibt ihr auch von unterwegs stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Bundesliga 15.09.2018 Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0) Bundesliga 28.04.2018 FC Schalke 04 1:1 (1:1) Bundesliga 09.12.2017 Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0) Europa League 16.03.2017 Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:0) Europa League 09.03.2017 FC Schalke 04 1:1 (1:1) Bundesliga 04.03.2017 Borussia Mönchengladbach 4:2 (1:1)

Schalke 04 - Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

S04: Nübel - D. Caligiuri, S. Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Rudy - S. Serdar, Bentaleb, Konoplyanka - Uth

Nübel - D. Caligiuri, S. Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Rudy - S. Serdar, Bentaleb, Konoplyanka - Uth Gladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Neuhaus, Hofmann - T. Hazard, Stindl, Plea

Bundesliga: Die Tabelle zum 20. Spieltag mit Schalke, Gladbach