FC Bayern München: Aufholjagd mit Makel - Der Hinrunde zum Trotz

Der 4:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart zeigt, dass es der FC Bayern mit seiner Aufholjagd auf Borussia Dortmund ernst meint. Er offenbart aber auch, dass die ungeliebten Makel aus der Hinrunde noch nicht ganz behoben sind. Das kommende Auswärtsspiel beim wieder erstarkten Bayer Leverkusen wird zur harten Bewährungsprobe.

Obwohl die bitterliche Abendkälte in der Allianz Arena längst eingebrochen war, ließen es sich die Spieler des FC Bayern nicht nehmen, ihren ersten Heimsieg im neuen Kalenderjahr ausgiebig mit ihren Fans zu feiern.

Mats Hummels beschenkte einen Zuschauer mit seinem Trikot und einer Selfie-Lawine und David Alaba drehte eine Ehrenrunde, ehe die Mannschaft geschlossen zum Tanz vor die Südkurve marschierte. "Deutscher Meister", hallte es unüberhörbar von den Rängen, "wird nur der FCB."

Wieder hatten die Münchner die Vorlage des sechs Punkte entfernten Spitzenreiters aus Dortmund erfolgreich gekontert und gesiegt. Zum siebten Mal in Folge wohlgemerkt. So, wie man eine Aufholjagd eben angeht. Mit Konsequenz und Konstanz. Und doch war nach dem am Ende souveränen 4:1 gegen den krisengeplagten VfB keinem Bayern-Akteur ein zufriedenes Grinsen abzugewinnen. Sie hatten eben nur ihre Pflicht erledigt. Und das, behaupteten sie selbst, nicht einmal überzeugend.

"Wake-Up-Call" und Wechsel von Niko Kovac fruchten

"In der ersten Halbzeit waren, wenn überhaupt, zehn bis 15 Minuten in Ordnung", mäkelte Trainer Niko Kovac, "alles andere war total langsam, das müssen wir besser machen." Diese Meinung hatte er freilich nicht exklusiv. Auch die Spieler haderten mit ihrem Vortrag in Durchgang eins, in der sie die Stuttgarter nach einem fulminanten Start mit dem Führungstor durch Thiago in der fünften Minute freundlich, eigentlich viel zu freundlich für einen selbsternannten "Aufholjäger", in die Partie einluden.

Nach dem Ausgleich durch Anastasios Donis (26.), einem Sonntagsschuss aus gut 25 Metern in den Knick, "sind uns Szenarien aus der Hinrunde durch den Kopf gegangen", räumte der spätere Torschütze Leon Goretzka im Gespräch mit den Journalisten ein, "da haben wir uns oft zu sehr in Sicherheit gewägt und einen Gang heruntergeschaltet."

Im Gegensatz zur Hinrunde blieb der Münchner Hang zur Passivität jedoch unbestraft. Das lag mal an dem wachsamen Manuel Neuer, mal am Aluminium, aber insbesondere an einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Oder mit den Worten von Thomas Müller: an einem "Wake-Up-Call" beim Pausentee. "Die erste Halbzeit war einfach nicht gut", berichtete Joshua Kimmich, "das hat der Trainer angesprochen."

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/15 Der FC Bayern München hat gegen den VfB Stuttgart einen souveränen 4:1-Heimsieg eingefahren und den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter BVB wieder hergestellt. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik. © getty 2/15 Manuel Neuer: Bei Donis' Distanzschuss zum 1:1 chancenlos, kurz darauf allerdings Sieger, als der Grieche Neuer aus vier Metern anschoss. Ansonsten einmal im Glück, weil ein billardesker Abschluss der Schwaben an den Pfosten klatschte. Note: 3. © getty 3/15 Joshua Kimmich: In Halbzeit eins mit Schwächen im Spiel nach vorne. Verlor vor dem 1:1 den Ball, zudem mit einigen Fehlpässen. Nach der Pause konzentrierter, spielte den tollen Ball auf Lewandowski vor dem Elfer. Legte auch Tor drei und vier auf. Note: 3. © getty 4/15 Niklas Süle: Abermals der Fels in der Brandung. Der Innenverteidiger gewann beeindruckende 100 Prozent seiner Zweikämpfe und setzte mehrfach perfekt getimte Grätschen. Note: 2. © getty 5/15 Mats Hummels: Durfte erneut von Beginn an sein Können zeigen und enttäuschte seinen Coach nicht. Hummels hatte entscheidenden Anteil an der erneuten Führung. Er leitete den Angriff ein, den Gnabry vollendete. Außerdem in der Luft eine Macht. Note: 2,5. © getty 6/15 David Alaba: Verlebte defensiv einen ruhigen Nachmittag und schaltete sich daher häufig ins Angriffsspiel ein, indem er Coman immer wieder hinterlief und in die Mitte flankte. Seine Hereingabe war es, die Gnabry kurz nach der Pause veredelte. Note: 3. © getty 7/15 Javi Martinez: Zu Beginn noch durchaus souverän als einziger Sechser, verlor Martinez nach 20 Minuten die Kontrolle über das Mittelfeld und verlangsamte das Spiel immer wieder. Wurde in der Halbzeit von Trainer Kovac durch Gnabry ersetzt. Note: 4. © getty 8/15 Thiago: Jubelte bereits nach fünf Minuten, weil er die Münchner Führung besorgt hatte. Wartete mit einer hervorragenden Passquote von über 90 Prozent auf und machte seine Sache im Mittelfeld sehr ordentlich. Note: 2,5. © getty 9/15 Thomas Müller: Machte wie gewohnt viele Meter und war am ersten Treffer seiner Mannschaft beteiligt. Im Anschluss aber etwas unglücklich im Abschluss, ohne die ganz große Chance ausgelassen zu haben. Note: 3,5. © getty 10/15 Leon Goretzka: Der ehemalige Schalker avanciert mehr und mehr zum wichtigen Faktor im Münchner Spiel. Nach seinem Doppelpack vergangene Woche netzte Goretzka auch gegen die Schwaben, diesmal per Kopf. Auch sonst sehr auffälliger Aktivposten. Note: 2. © getty 11/15 Kingsley Coman: Sehr auffällig und spielfreudig zeigte sich der Franzose auf der linken Seite. Initiierte einen Angriff nach dem anderen, weil die Stuttgarter Defensive seiner nicht Herr wurde. Starker Auftritt von Coman. Note: 2. © getty 12/15 Robert Lewandowski: Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für den Torjäger. Bereitete das 1:0 durch Thiago vor, scheiterte dann per Elfmeter am Pfosten. Kurz vor Schluss durfte sich der Pole dann doch noch über einen eigenen Treffer freuen. Note: 2,5. © getty 13/15 Serge Gnabry: Kam, sah und traf nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung, als sein Abschluss über Gentners Bein im Giebel landete. Brachte frischen Wind über die rechte Seite. Note: 2,5. © getty 14/15 James Rodriguez: Wieder nur Ergänzungsspieler. James durfte nur 17 Minuten mitwirken, setzte aber immerhin einen gefährlichen Freistoß in der letzten Minute der Partie. Keine Bewertung. © getty 15/15 Alphonso Davies: Freute sich über sein Liga-Debüt für die Bayern, welches allerdings nur vier Minuten dauerte. Keine Bewertung.

Joshua Kimmich ein Sinnbild für die zwei Bayern-Gesichter

Kovac sprach nicht nur, er reagierte auch personell. Sein Wagnis, mit der Hereinnahme von Serge Gnabry für Javi Martinez die eingeschlafene Offensive aufzurütteln, ging auf. Der Edeljoker erzwang mit seinem ersten Abschluss das Eigentor von Christian Gentner (56.). Goretzka per Kopf (71.) und Robert Lewandowski mit einer feinen Einzelaktion (85.) sorgten für klare Verhältnisse.

Letzterem bot sich per Elmeter sogar noch die Möglichkeit auf einen Doppelpack, sein Schuss klatschte aber gegen den Pfosten. Die zurückerlangte Dominanz spiegelte sich ebenfalls in der Defensive wider, gaben die Gäste nicht einmal halb so viele Torschüsse (2) wie in den ersten 45 Minuten (5) ab.

Allen voran Kimmich stand an diesem Nachmittag sinnbildlich für die zwei Bayern-Gesichter. Nachdem der Rechtsverteidiger in der ersten Halbzeit noch mehrere Bälle ungewohnt fahrig vertändelt hatte, trug er in Durchgang zwei mit zwei Assists entscheidend zum Sieg gegen seinen langjährigen Jugendverein bei.

Keine Trauerstimmung beim VfB: "Haben unheimliche Qualität"

Der rutschte, das war die einzige gute Nachricht für die VfB-Anhänger, nach der erwartbaren Pleite in München zumindest nicht weiter in der Tabelle ab, da am Samstag weder Hannover noch Nürnberg gepunktet hatten. "Wir hätten gut damit leben können, wenn es keine Halbzeitpause gegeben hätte und wir durchgespielt hätten", sagte Sportvorstand Michael Reschke über das mutige Auftreten der Seinen nach dem Ausgleich durch Donis.

Die Enttäuschung hielt sich jedoch in Grenzen. Aus dem VfB-Lager waren Kampfansagen zu vernehmen. "Ich glaube fest an uns. Wir haben trotzdem eine unheimliche Qualität im Kader", meinte etwa Abwehrmann Marc-Oliver Kempf. Nächstes Wochenende geht es mit dem SC Freiburg zur Abwechslung wieder gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe.

Die Bayern müssen nach Leverkusen. Ein freilich anderes Kaliber als Stuttgart. Die Werkself kommt unter Neu-Coach Peter Bosz immer besser in Fahrt, schlug Wolfsburg am Samstag mit 3:0. "Die sind ganz gut drauf", registrierte auch Kimmich, "aber wir brauchen uns nicht zu verstecken." Erst recht, nicht wenn sie nur das Gesicht der zweiten Halbzeit gegen den VfB zeigen.