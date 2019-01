Eintracht Frankfurt: Das Trainingslager der SGE in der Winterpause

Eintracht Frankfurt nutzt die Winterpause - wie zahlreiche andere Bundesligisten -, um sich im Ausland auf die Rückrunde vorzubereiten. Hier findet ihr alle Informationen zum Trainingslager der Eintracht in den USA.

Eintracht Frankfurt reist am Freitag ins Wintertrainingslager nach Florida/USA. Am Abend treffen die Eintracht-Profis in Bradenton bei Tampa Bay ein und werden direkt eine erste Einheit absolvieren. Nach einer Woche zieht das Frankfurter Team weiter nach Orlando und nimmt dort am Florida Cup teil, ehe es wieder in die Heimat geht.

Mit welchem Kader geht Eintracht Frankfurt ins Trainingslager in den USA?

26 Feldspieler und drei Torhüter reisen nach Florida, um sich auf den Rückrundenauftakt am 19. Januar gegen den SC Freiburg vorzubereiten. So sieht der Kader der Eintracht aus:

Frederik Rönnow, Kevin Trapp, Jan Zimmermann - Evan Ndicka, Simon Falette, Ante Rebic, Gelson Fernandes, Jonathan de Guzman, Marco Fabian, Luka Jovic, Sebastien Haller, Filip Kostic, Mijat Gacinovic, Carlos Salcedo, Jetro Willems, Lucas Torro, Sebastian Rode, David Abraham, Makoto Hasebe, Marc Stendera, Timothy Chandler, Marco Russ, Danny Da Costa, Allan Rodrigues de Souza, Taleb Tawatha, Branimir Hrgota, Noel Knothe, Goncalo Paciencia.

Wie sieht das Programm der Eintracht im Trainingslager aus?

Nachdem die Eintracht vom 4. bis zum 10. Januar in der IMG Akademie in Tampa verweilt, steht zum Abschluss der USA-Tour der Florida Cup auf dem Programm. Dabei treffen die Hessen auf den FC Sao Paulo und Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien. Im Anschluss an den Turnierauftakt reisen die Frankfurter für ein dreitägiges Trainingslager nach Orlando. Dort findet auch das Spiel gegen Flamengo statt.

4.-10. Januar: Trainingslager, IMG Akademie Tampa, USA

4. Januar, 18 Uhr Ortszeit: Erste Trainingseinheit

10. Januar, 19 Uhr Ortszeit, Al Lang Stadium, Tampa:

Florida Cup, Eintracht - FC Sao Paulo

10.-13. Januar: Trainingslager, Orlando, USA

12. Januar, 16 Uhr Ortszeit, Orlando City Stadium, Orlando:

Florida Cup, Eintracht - Flamengo Rio de Janeiro

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Eintracht Frankfurt steht nach der Vorrunde mit 27 Punkten auf einem guten sechsten Platz. Durch drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen hat die Eintracht jedoch eine bessere Platzierung vor der Winterpause verspielt.