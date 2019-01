BVB - News und Gerüchte: Julian Weigl spricht über geplatzten PSG-Wechsel

Borussia Dortmund lehnte im laufenden Transferfenster eine Bitte um Freigabe von Julian Weigl ab. Derweil baggert der FC Bayern München wohl an U19-Talent Tobias Raschl. Kevin Großkreutz gibt Meister-Tipps.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Spieler Julian Weigl spricht über geplatzten PSG-Transfer

Thomas Tuchel hätte ihn gerne gehabt, Julian Weigl wäre gerne gegangen: Paris Saint-Germain bemühte sich im Winter intensiv um die Dienste des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund, scheiterte aber am Veto der Verantwortlichen. Der Spieler hat das akzeptiert, wie er der Sport Bild verriet.

"Als Paris vor Beginn der Rückrunde Interesse an mir gezeigt hat, habe ich mir natürlich Gedanken um meine Zukunft gemacht. Ich wollte meine sportliche Situation verbessern. Und dass ich unter Thomas Tuchel gut funktionieren kann, ist kein Geheimnis. Ich habe den BVB-Verantwortlichen meine Gedanken mitgeteilt", ordnete Weigl die wochenlangen Gerüchte ein.

Die Bitte um Freigabe erfüllte die sportliche Führung allerdings nicht. Julian Weigl ist nicht nur intern als Ersatz für Axel Witsel eingeplant, sondern musste zum Rückrunden-Start auch als Innenverteidiger aushelfen. PSG verstärkte sich mit Leandro Paredes inzwischen anderweitig, der Transfer ist vorerst vom Tisch.

Der 23-Jährige nahm diese Entscheidung hin: "Dass die Verantwortlichen mich nicht abgeben wollen, musste ich akzeptieren." Immerhin verschaffte ihm die Notlage in der Defensive zwei Einsätze über 90 Minuten. "Jetzt liegt meine volle Konzentration darauf, mit dem BVB erfolgreich zu sein. Aktuell fühle ich mich deutlich wohler als in der Hinrunde", erklärte Weigl.

In der Hinrunde kam Weigl in der Bundesliga nur viermal zum Einsatz, davon wurde er dreimal ein- oder ausgewechselt. Sobald sich die Situation in der Innenverteidigung normalisiert, wird der Nationalspieler wohl wieder ins zweite Glied rutschen. Wie es im Sommer weitergeht, scheint dementsprechend offen. Weigl hat einen Vertrag bis Sommer 2021.

Die Leistungsdaten von Julian Weigl in der Saison 18/19

Einsätze Minuten als Verteidiger Minuten als Mittelfeldspieler Bundesliga 6 270 150 Champions League 3 - 199 DFB-Pokal 1 - 120 Regionalliga West 1 - 90

BVB-Talent Tobias Raschl im Fokus des FC Bayern München?

Borussia Dortmund könnte im Sommer den Kapitän der eigenen U19 verlieren. Tobias Raschl hat seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert und ist dementsprechend auf dem Zettel einiger möglicher Abnehmer gelandet. Die Bild nennt neben Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen auch den FC Bayern als Interessenten.

Die Münchner sollen den defensiven Mittelfeldspieler umwerben. Dortmund wird Raschl aber wohl nicht ohne Kampf ziehen lassen. Sportdirektor Michael Zorc soll schon Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen haben.

Auch Trainer Lucien Favre setzte im Winter ein Signal und nahm Raschl mit ins Trainingslager nach Marbella. Dort setzte er den 18-Jährigen im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Startelf ein. Für einen Pflichtspiel-Einsatz mit den Profis reichte es bislang allerdings nicht.

Kevin Großkreutz: BVB-Meisterschaft 2011 und 2012 nicht zu toppen

Borussia Dortmund steht mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga und könnte erstmals seit langem wieder nach der nationalen Meisterschaft greifen. Ex-Spieler Kevin Großkreutz sieht dafür durchaus Potenzial, gab im Focus aber auch an, dass man die Meisterschaften unter Jürgen Klopp nicht übertreffen könne.

"Der Zusammenhalt zwischen Spielern und Fans war schon etwas Besonderes. Diese Jahre kann man aus meiner Sicht nicht toppen. Was da alles Drumherum passiert ist, wie Kloppo die Fans mitgerissen hat, wie wir im Kontakt zu den Fans waren", sagte Großkreutz, der derzeit für den KFC Uerdingen spielt.

Inzwischen sei die Bindung zwischen BVB-Fans und BVB-Spielern nicht mehr derart intensiv: "Heute gibt es ja nicht mehr viele im Team, die Borussia Dortmund richtig kennen. Reus, Schmelzer, Piszczek noch - die richtig wissen, was Borussia Dortmund bedeutet."

Dennoch erkennt Großkreutz eine "Euphorie" und geht davon aus, dass Dortmund Meister wird, wenn die kommenden Spiele erfolgreich gestaltet werden können: "Dann läuft es von allein."