BVB in der Winterpause: Die Vorbereitungsspiele von Borussia Dortmund live auf DAZN

Vom 4. bis 12. Januar befindet sich Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella in Spanien. In diesem Zeitraum bestreitet der BVB zwei Testspiele. Übertragen werden die Begegnungen auf DAZN Hier erfahrt ihr alles über die Vorbereitungsspiele.

Nach der fast perfekten Hinrunde befindet sich Borussia Dortmund noch in allen drei Wettbewerben. In Marbella soll nun der Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden. Vor dem Bundesligastart gegen RB Leipzig am 19. Januar bestreiten die Schwarz-Gelben in Spanien zwei Testspiele.

BVB in der Winterpause: Vorbereitungsspiele live auf DAZN

Am 7. Januar (16 Uhr) wartet mit Fortuna Düsseldorf die Mannschaft, welche in der Hinrunde als einziges Team in der Bundesliga die Dortmunder schlagen konnte. Am 11. Januar (17 Uhr) testet der BVB gegen den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam.

Der Streamingdienst DAZN zeigt beide Partien live und in voller Länge. DAZN kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonates 9,99 Euro monatlich und zeigt neben europäischem Top-Fußball auch US-Sport, Tennis oder Darts.

BVB in der Winterpause: Die nächsten Termine