BVB-Testspiel: Borussia Dortmund siegt in letzter Minute gegen Fortuna

Borussia Dortmund hat im ersten Testspiel im Jahr 2019 einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Im Trainingslager im spanischen Marbella gewann der BVB mit 3:2 (2:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Marcel Schmelzer erzielte den Siegtreffer in der 91. Minute.

Kevin Stöger hatte Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (14.) in Führung gebracht, ehe der BVB das Kommando übernahm. Innerhalb von drei Minuten drehte Maximilian Philipp die Begegnung mit einem Doppelpack.

In der 31. Minute verwandelte er eine Ablage von Achraf Hakimi mit dem linken Fuß. Drei Minuten später knallte Philipp den Ball aus über 25 Metern mit rechts in den Winkel. Nach einer Wechselorgie zur Pause glich Marcin Kaminski in der 66. Minute per Kopf nach einer Ecke aus.

Den Siegtreffer in der letzten Minute besorgte Marcel Schmelzer. Der Linksverteidiger tauchte zum Ende des Spiels in Mittelstürmerposition auf und schob eine flache Hereingabe von Sergio Gomez von der linken Seite ein.

Die nächste Testpartie steht für die Borussia am Freitag an. Dann steht den Schwarz-Gelben um 17 Uhr Feyenoord Rotterdam (live auf DAZN) gegenüber.