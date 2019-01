BVB: Das Trainingslager von Borussia Dortmund in der Winterpause

Wie auch bei zahlreichen anderen Bundesligisten geht es für den BVB in der Winterpause ins Trainingslager. Wir haben alle Informationen über die Rückrundenvorbereitung der Dortmunder in Südspanien.

Wie auch schon im Vorjahr reisen die Schwarz-Gelben für gut eine Woche nach Marbella in Spanien. Dort findet vom 4. bis 12. Januar das Trainingslager unter Lucien Favre statt, ehe es am 19. Januar zum Rückrundenauftakt nach Leipzig geht.

BVB gegen Düsseldorf und Rotterdam: die Testspiele

Am 7. Januar trifft der BVB zum Testspiel auf Fortuna Düsseldorf und damit auf die einzige Mannschaft, gegen die man in der Hinrunde eine Niederlage einstecken musste. Anstoß ist um 16 Uhr. Vier Tage später, am 11. Januar, gibt es um 17 Uhr die Generalprobe vor der Rückrunde gegen Feyenoord Rotterdam. Beide Partien werden live bei DAZN zu sehen sein.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga

Dortmund spielte eine fast perfekte Hinrunde und steht mit 42 Punkten an der Spitze der Bundesligatabelle.