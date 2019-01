Bundesliga: Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Werder Bremen trifft im 19. Spieltag der Bundesliga auf Eintracht Fankfurt. Die Partie von Werder Bremen gegen die SGE könnt ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER

vor Beginn: Ob Spiele gegen die Eintracht für Kohfeldt was Besonderes sind? Gegen die Hessen gab er im November 2017 seinen Bundesligaeinstand.

Vor Beginn: Schiedsrichter Markus Schmidt wird die Begegnung pfeifen.

vor Beginn: Auch Adi Hütters Aussage lässt eher hoffen, dass die Zuschauer eine gute Partie erwartet: "Beide Teams werden versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Ein 0:0 ist sicherlich nicht zu erwarten."

vor Beginn: Gar nicht so unähnlich liefen die letzten Spiele von Werder vor dem Break, dreimal blieben die Bremer sieglos, bevor es in die Pause ging, der 1:0-Sieg in Hannover brachte die Bremer aber wieder bis auf drei Zähler an Platz sechs.

vor Beginn: Nur vier Zähler holte die Eintracht aus den letzten fünf Hinrundenspielen, nach bis dahin furiosem Saisonverlauf schienen den Hessen vor der Winterpause so ein klein wenig die Kräfte auszugehen. Das 3:1 gegen Freiburg zum Rückrundenauftakt zeigt, dass der Tank bei der SGE wieder gefüllt ist.

vor Beginn: Eine attraktive Partie bietet der Samstagabend. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams mit internationalen Ambitionen. Beide Mannschaften starteten mit Siegen in die Rückrunde.

vor Beginn: Bei der Eintracht kommt de Guzman für den gesperrten Gelson Fernandes, Ndicka beginnt auf der Bank, für ihn rückt Falette in die Startelf.

vor Beginn: Bei Werder gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zur letzten Partie. Bargfrede ist wieder fit und kommt für Sahin ins zentrale Mittelfeld. Und für Rashica beginnt Johannes Eggestein.

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt reist als Tabellenfünfter an die Weser. Für Werder Bremen ist die Partie enorm wichtig im Rennen um die Europapokalplätze. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt steht vor Beginn des Spieltags mit fünf Zählern Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf dem 9. Platz der Tabelle. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams konnte Werder Bermen durch einen späten Freistoßtreffer von Milot Rashica mit 2:1 für sich entscheiden.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - J. Eggestein - Harnik, M. Kruse

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Falette - Rode, da Costa, Kostic - de Guzman - Rebic - Haller, Jovic

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Wo und wann findet das Spiel statt?

Am heutigen Samstag treffen die beiden Mannschaften um 18.30 Uhr im Bremer Weser-Stadion aufeinander.

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 01.09.2018 Eintracht Frankfurt Werder Bremen 1:2 Bundesliga 01.04.2018 Werder Bremen Eintracht Frankfurt 2:1 Bundesliga 03.11.2017 Eintracht Frankfurt Werder Bremen 2:1 Bundesliga 07.04.2017 Eintracht Frankfurt Werder Bremen 2:2

Die Tabelle der Bundesliga vor dem 19. Spieltag