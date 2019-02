Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern München. Wo ihr die Partie live verfolgen könnt und was es sonst noch Wissenswertes zum Spiel gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart sind die Münchner nach wie vor erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Da der Abstand aber bei sechs Punkten verweilt, müssen die Bayern auf einen Ausrutscher der Schwarz-Gelben hoffen und gleichzeitig die eigenen Spiele gewinnen. Bayer ist dahingegen mit Neu-Trainer Peter Bosz nach einer unglücklichen Niederlage gegen Mönchengladbach wieder in der Spur. Beim souveränen 3:0-Sieg gegen Wolfsburg ließen sich erstmals die Spielzüge erkennen, die Bosz von seinem Team sehen möchte.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die heutige Partie findet um 15.30 Uhr in der Leverkusener BayArena statt.

Bayer 04 vs. FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Für alle Samstags-Bundesligaspiele der Saison 2018/19 besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte. Die Partie kann also entweder direkt über Sky oder per Livestream mit Sky Go verfolgt werden.

40 Minuten nach Abpfiff der Begegnung können auch die Highlights des Spiels auf DAZN abgerufen werden.

Wer weder über ein Sky- noch über ein DAZN-Abo verfügt, ist im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben, womit man ebenfalls keine Aktion auf dem Rasen verpassen wird.

Leverkusen gegen Bayern: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Bundesliga 15.09.2018 FC Bayern Bayer Leverkusen 3:1 DFB-Pokal 17.04.2018 Bayer Leverkusen FC Bayern 2:6 Bundesliga 12.01.2018 Bayer Leverkusen FC Bayern 1:3 Bundesliga 18.08.2017 FC Bayern Bayer Leverkusen 3:1 Bundesliga 15.04.2017 Bayer Leverkusen FC Bayern 0:0

Die Tabelle vor dem 20. Spieltag