Timo Werner steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig

Timo Werner steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung bei RB Leipzig. Einem Bericht der Bild zufolge winkt dem 22-jährigen Stürmer eine Gehaltverdoppelung auf sechs Millionen Euro. Der neue Vertrag soll bis 2023 gelten.

"Ich hoffe, dass es spätestens zur Winterpause soweit ist, dass Timo seinen Vertrag bei uns verlängert", sagte Trainer Ralf Rangnick am Donnerstag. "Wir sind schon länger in Gesprächen, was die Vertragsverlängerung angeht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Timo auch in den nächsten Jahren bei uns perfekt aufgehoben ist.

Zuletzt gab es Gerüchte, wonach der FC Bayern München an einer Verpflichtung von Werner interessiert sein soll. Auch der FC Barcelona wurde immer wieder als möglicher Interessent genannt. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2020.