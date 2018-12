Bayer Leverkusen: Trainer Heiko Herrlich zählt Leon Bailey an

Trainer Heiko Herrlich hat bei Bundesligist Bayer Leverkusen mahnende Worte an Leon Bailey gerichtet. "Leon muss sich auf Bayer konzentrieren, nicht auf die Dinge drumherum", forderte der Coach laut Bild von dem Shootingstar der vergangenen Saison.

Der 21 Jahre alte Stürmer aus Jamaika konnte in dieser Spielzeit noch nicht annähernd an seine starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen und hat wettbewerbsübergreifend bislang nur ein Saisontor auf seinem Konto.

"Leon macht es sich selbst schwer. Zeigt nicht, was in ihm steckt. Etwa das einfache Spiel, das ihn so stark gemacht hat", sagte Herrlich, der Bailey am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg (1:0) in der Startelf aufgeboten hatte.

Der Angreifer konnte seine Chance aber wieder nicht nutzen.