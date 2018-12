Begehrtes Bayer-Juwel: FC Barcelona mit Interesse an Kai Havertz

Der FC Barcelona zeigt offenbar großes Interesse an Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge saß bei zahlreichen Spielen der Werkself ein Scout des amtierenden spanischen Meisters auf der Tribüne, um das Werkself-Juwel intensiv zu beobachten.

Weiter heißt es, dass neben Spielen auch Havertz' Trainingseinheiten von den Barca-Beobachtern ausgewertet werden. Und die Barcelona-Verantwortlichen seien ganz begeistert von der Entwicklung des Nationalspielers.

Zuletzt berichtete auch die spanische Mundo Deportivo, dass die Katalanen um die Dienste des gebürtigen Aacheners buhlen. Das Blatt geht aber davon aus, dass Havertz sich im Falle eines Bayer-Abschieds für einen Wechsel zum FC Bayern München entscheiden wird.

Havertz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022. In seinem Arbeitspapier ist keine Ausstiegsklausel verankert. In dieser Saison kommt das Top-Talent in 20 Pflichtspielen bislang auf sieben Tore sowie sechs Vorlagen.

Kai Havertz: Leistungsdaten und Statistiken bei Bayer Leverkusen