Werder Bremen - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Im Kampf um die Europa-League-Plätze trifft Werder Bremen heute auf die TSG Hoffenheim. Beide Teams trennen aktuell nur zwei Punkte. SPOX gibt euch alle weiteren Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Werder empfängt die TSG am heutigen Mittwoch, 19. Dezember, um 20.30 Uhr im heimischen Weserstadion, welches 42.358 Zuschauern Platz bietet.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

In den englischen Wochen der Bundesliga ist Sky alleinig für die Übertragung der Spiele zuständig. Die Partie zwischen Bremen und Hoffenheim läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4 mit dem Kommentar von Martin Groß. Auf Sky Sport Bundesliga 1 läuft die Konferenz mit den Parallelspielen.

Beide Übertragungen können Sky-Kunden auch als Livestream verfolgen.

Zudem bietet SPOX einen Liveticker zu der Partie an, mit dem ihr über alle Ereignisse auf dem Laufenden bleibt.

Werder Bremen: Zuletzt wenig Erfolgserlebnisse

Nachdem Werder sehr gut in die Saison startete und sich einige Zeit in der Spitzengruppe hielt, schwächelten die Norddeutschen zuletzt etwas. In den letzten sieben Spielen konnte Bremen nur einmal gewinnen. Die Leistung war zuletzt dennoch ansprechend, vor allem bei der knappen 1:2-Niederlage bei Herbstmeister Dortmund.

Florian Kohfeldt erklärte etwa: "Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Nach dem 0:2 hatten wir eine mutige Phase mit Torchancen. Wir haben immer auf Sieg gespielt und die Möglichkeiten waren da. Die Art und Weise war heute gut. Das Ergebnis natürlich nicht."

TSG Hoffenheim: Ein Remis nach dem anderen

Nach einer Siegesserie von vier Spielen folgte bei der TSG Hoffenheim zuletzt eine Serie von vier Unentschieden in Folge. Vor allem beim letzten Spiel gegen Mönchengladbach zeigten die Kraichgauer aber eine sehr ansprechende Leistung.

"Wir haben unglaublich viele Chancen herausgearbeitet, aber immer war Pfosten, Außennetz oder ein Bein dazwischen. Es war wie verhext. Das Ding wollte einfach nicht rein. Das war brutal", resümierte Ermin Bicakcic.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim: Die letzten Duelle