Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf heute live im Liveticker verfolgen

Den 14. Spieltag der Bundesliga läuten Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf ein. Nach einem guten Start in die Saison hat Werder nun eine Schwächephase. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf soll die Wende geschafft werden. Bei SPOX könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker verfolgen

Vor Anpfiff: Nach den erfolglosen letzten Wochen will Werder Bremen gegen Düsseldorf endlich wieder dreifach punkten. Gerade einmal einen Punkt aus den letzten fünf Spielen konnte Werder in der Bundesliga sammeln. Am letzten Spieltag verloren die Grün-Weißen gegen den FC Bayern mit 1:2. Aktuell steht Bremen nur noch auf dem neunten Tabellenplatz.

Vor Anpfiff: Werder Bremen empfängt Fortuna Düsseldorf am heutigen Freitag, 7. Dezember, um 20.30 Uhr im heimischen Weserstadion, welches 42.358 Zuschauern Platz bietet.

SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Kunden des Eurosport Players können die Partie bei Eurosport 2 im TV sehen. Außerdem bietet der Sender einen Livestream an. Ein Abonnement des Eurosport Player kostet 4,99 Euro monatlich. Die Übertragung startet bereits um 19 Uhr.

Wer die Partie nicht live sehen kann, hat die Chance, das Spiel auch im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Bremen gegen Düsseldorf: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Werder Bremen fallen Philipp Bargfrede (Achillessehnenreizung), Aron Johansson (Sprunggelenksverletzung) und Milos Veljkovic (Muskelfaseriss im Hüftbeuger) verletzt gegen Düsseldorf aus. Niklas Moisander fehlt wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrt. Im Aufbautraining befinden sich Fin Bartels, Stefanos Kapino und Michael Zetterer.

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Friedl, Augustinsson - M. Eggestein, Sahin, Klaasen - J. Eggestein, Kruse, Osako

Bei Fortuna Düsseldorf fällt weiterhin lediglich Diego Contento aus. Der ehemalige Bayern-Spieler fehlt schon länger wegen eines Kreuzbandrisses. Im Aufbautraining befinden sich Raphael Wolf und Tim Wiesner.

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Stöger, Bodzek, Fink - Zimmer, Hennings, Lukebakio

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf: Der Schiedsrichter

Marco Fritz aus Korb in Baden-Württemberg wird die Partie leiten. Dominik Schaal, Florian Heft und Guido Kleve assistieren dem Bankkaufmann. Fritz ist seit 2009 Bundesliga-Schiedsrichter und wurde drei Jahre später FIFA-Schiedsrichter.

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf: Tabelle vor dem 14. Spieltag