Bundesliga - Stimmen zum 17. Spieltag: Handregel? "Bin dafür zu alt"

Bei Borussia Dortmund herrscht nach dem Sieg über Borussia Mönchengladbach gute Stimmung, auch wenn sich Michael Zorc über das Handspiel von Christoph Kramer ärgert. Bei den Fohlen hadert man mit dem eigenen Spiel. Marco Reus erklärt seine gute Form.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen zum 17. Spieltag der Bundesliga von Eurosport und ZDF zusammengefasst.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir haben unseren Sieg heute verdient. Wir hatten mehr Ballbesitz und vor allem Julian Weigl hat es in der Innenverteidigung heute besonders gut gemacht. Zum Glück ist jetzt Pause und ich denke, dass wir diese Pause auch benötigen. Natürlich ist es nicht gut, dass wir Paco Alcacer so früh auswechseln mussten, aber Verletzungen gehören zum Sport leider auch dazu. Ich werde die freien Tage mit der Familie und mit meinen Freunden verbringen."

... Marco Reus: "Er hat eine super Hinrunde gespielt, fast alle Spiele gemacht."

Marco Reus (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: ""Man hat in den letzten 20 Minuten gemerkt, dass wir auf dem Zahnfleisch laufen. Ich glaube, dass die Pause uns entgegenkommen wird und wir runterfahren können. Es ist erst der halbe Kuchen gegessen. Ich werde weiter arbeiten und weiter gesund bleiben, dann sehe ich positiv in die Zukunft. Wenn wir als Team weiter gesund bleiben und unsere Leistung so abrufen können, dann ist in dieser Saison einiges möglich. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Wir haben nochmal alles rausgehauen."

... seine Leistung: "Es kommen viele Komponenten zusammen. Ich bin gesund und habe Spaß am Fußball. Ich nehme jede Trainingseinheit mit. Über die ersten Spiele, die wir glücklich gewonnen haben, kommt das Selbstbewusstsein - auch bei mir."

Mario Götze (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wenn wir das Spiel am Ende gewinnen, ist es schön, der Mannschaft mit den Assists geholfen zu haben. Heute war es die Begegnung Erster gegen Zweiter, und umso besser ist das Gefühl, vor der Winterpause gewonnen zu haben. Wir haben nach dem Düsseldorf-Spiel eine gute Reaktion gezeigt. Es sind viele Kleinigkeiten, die zu unserem aktuellen Erfolg führen. Jeder ist motiviert und wenn wir so weitermachen und auch diese Kleinigkeiten beherzigen, bin ich mit Blick auf die Zukunft positiv gestimmt." Wir haben stark gespielt, beim 2:1 ist Marco gut durchgelaufen."

... die Frage nach der Meisterschaft: "Ich würde es nicht so formulieren, dass wir Meister werden wollen. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken."

Michael Zorc (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir haben eine sehr gute Leistung geboten und verdient gewonnen. Insbesondere das zweite Tor war herausragend herausgespielt. Für mich war das eine fast perfekte Leistung. Gerade, wenn man bedenkt, wer uns alles gefehlt hat."

... das Kramer-Handspiel vor dessen Tor: "Ich werde die Regelauslegung nicht mehr verstehen. Vielleicht bin ich auch zu alt. Wenn jemand mit 120 km/h angeschossen wird, ist es Elfmeter, hier zählt das Tor. Ich verstehe das nicht."

... die Hinrunde: "Der Vorsprung ist für mich nicht so wichtig, sondern wie wir in der Hinrunde gespielt haben. Großes Lob an die Mannschaft und das Trainerteam."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Natürlich verliert man ungern, aber die Niederlage war verdient. Ich glaube, dass wir gerade im Sommer einige Stellschrauben justiert haben - einige Änderungen am Spielsystem sowie eine sehr gute Einkaufspolitik. Über die gesamte Zeit gab es wenig Verletzungen, bis auf die letzten Wochen. Wir haben gehofft, es besser als in der vergangenen Saison zu machen. Aber dass wir mit 32 Punkten nun da sind, wo wir gerade stehen, ist natürlich sensationell. Das Wichtigste ist, dass ich nun in die Ferien gehe und mich erhole, genauso wie meine Mannschaft auch. Wir wissen, was uns in der Rückrunde bevorsteht. Darauf müssen wir uns neu einstellen und daran anschließen, was wir in der Hinrunde geschafft haben."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) über ...

... das Spiel: "Es war klar, dass die Verletzung wieder aufbricht, aber jetzt ist erst einmal Pause. Daher ist alles in Ordnung. Ich glaube wir sind gut damit gefahren, uns von Spiel zu Spiel vorzubereiten und jeden Punkt zu erarbeiten. Man sieht, dass es von Woche zu Woche schwerer ist, die Punkte gegen die anderen Teams einzufahren. Daher sollte man sich keine zu großen Ziele setzen. Der Trainer hat in der Hinrunde anderen Spielern den Vorzug gegeben und dem muss ich mich unterordnen. Ich werde weiterarbeiten und dann wird sich das Blatt hoffentlich wieder wenden.

... das zwischenzeitliche 1:1: "Mein Tor kann man eigentlich nicht abpfeifen, weil mehr Glück und Zufall geht eigentlich nicht."

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Wir haben heute kein schlechtes Spiel gemacht. Beide Teams haben sich am Anfang abgetastet und uns fehlten vor allem die genialen Momente, insbesondere der letzte Pass. Der BVB hat es anders gemacht und die beiden Momente eiskalt ausgenutzt. Wir nehmen viel mit, denn wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Jetzt genießen wir erst einmal die Ferien und starten dann wieder neu durch."