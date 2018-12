Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Schalke 04 und Bayer Leverkusen bestreiten am 16. Spieltag das frühe Spiel am heutigen Mittwoch. Beide Teams blieben in dieser Saison bisher deutlich unter ihren Erwartungen. Alle wichtigen Informationen zur Begegnung und wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Obowhl beide Vereine das klare Ziel haben, um die europäischen Plätze mitzuspielen, stehen der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen aktuell in der unteren Tabellenhälfte. Die Königsblauen konnten am vergangenen Spieltag die Pleite im Revierderby nicht wirklich wettmachen. Denn gegen den FC Augsburg kamen die Knappen nicht über ein 1:1 hinaus. Die Leverkusener verpassten es den Schwung aus der Europa League mitzunehmen und verloren in Frankfurt mit 1:2.

Schalke gegen Leverkusen: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Veltins-Arena auf Schalke. Schiedsrichter Deniz Aytekin wird mit Hilfe von Christian Dietz, Eduard Beitinger und Florian Heft die Partie leiten.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen Schalke und Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Wie alle Bundesliga-Spiele an diesem Spieltag zeigt nur der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und in voller Länge. Außerdem bietet Sky den Abonnenten einen Livestream über SkyGo an.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Partie live auf den Bildschirmen zu verfolgen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVE-TICKER an.

Schalke gegen Leverkusen: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 25.02.2018 Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 0:2 (0:1) 29.09.2017 Bundesliga Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) 28.04.2017 Bundesliga Bayer Leverkusen Schalke 04 1:4 (0:3) 11.12.2016 Bundesliga Schalke 04 Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag