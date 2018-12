FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im Liveticker

Am 16. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell der Enttäuschten. Sowohl Schalke 04 als auch Bayer Leverkusen hinken den eigenen Erwartungen zurück. Mit dem Liveticker verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 18.30 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die Schalker kämpfen weiter mit Verletzungssorgen. Besonders im Sturm drückt der Schuh. Zudem kommen die leichten Unstimmigkeiten zwischen Boss Clemens Tönnies und Sportvorstand Christian Heidel hinzu. Kurzum: Die Misere der Schalker ist vielschichtig.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream

Die Begegnung zwischen Schalke und Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Wie alle Bundesliga-Spiele an diesem Spieltag zeigt nur der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und in voller Länge. Außerdem bietet Sky den Abonnenten einen Livestream über SkyGo an.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag