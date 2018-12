SC Freiburg gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Bundesliga treffen der SC Freiburg und RB Leipzig am heutigen Samstag aufeinander. Wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, sowie alle wichtigen Informationen zur Partie, gibt es hier bei SPOX.

Durch den 2:0-Erfolg von RB Leipzig über den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach (Doppelpack von Timo Werner) am vergangenen Spieltag, konnten die Leipziger die bittere Niederlage aus der Europa League gegen Red Bull Salzburg wiedergutmachen. Der SC Freiburg hingegen will nach vier sieglosen Partien in der Bundesliga endlich wieder einen Dreier einfahren. Letzten Samstag verloren die Breisgauer mit 0:2 gegen den BVB.

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Schwarzwal-Stadion in Freiburg, in welches rund 24.000 Zuschauer passen.

RB Leipzig zu Gast beim SC Freiburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel SC Freiburg gegen RB Leipzig wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie auf Sky Sport Bundesliga als Einzelspiel oder in der Konferenz. Außerdem wird ein Livestream über SkyGo angeboten.

Wer kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel trotzdem mit dem Liveticker von SPOX verfolgen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN anzuschauen.

SC Freiburg gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim SC Freiburg fallen wohl Kath, Borrello, Höfler und Sallai für die Partie gegen Leipzig aus.

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel - SGuld, Koch, Heintz, Günter - Frantz, Gondorf, Haberer, Waldschmidt - Petersen.

RB Leipzig muss vermutlich wieder auf Emil Forsberg verzichten. Atinc Nukan befindet sich im Aufbautraining.

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate (Orban), Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Demme, Kampl - Bruma - Poulsen, Werrner.

RB Leipzig zu Gast beim SC Freiburg: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Bundesliga 20.01.2018 SC Freiburg RB Leipzig 2:1 (0:0) Bundesliga 27.08.2017 RB Leipzig SC Freiburg 4:1 (0:1) Bundesliga 15.04.2017 RB Leipzig SC Freiburg 4:0 (2:0) Bundesliga 25.11.2016 SC Freiburg RB Leipzig 1:4 (1:3) 2. Bundesliga 07.03.2016 SC Freiburg RB Leipzig 2:1 (1:0) 2. Bundesliga 24.09.2015 RB Leipzig SC Freiburg 1:1 (0:1)

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 14. Spieltag