S04: Der Spielplan von Schalke 04 – Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine 

Schalke startete alles andere als erfolgreich in die Bundesligasaison, konnte sich aber zuletzt ein wenig fangen und steht jetzt auf dem elften Tabellenplatz. In der Champions League haben die Königsblauen das Achtelfinale schon in der Tasche. Hier erfahrt ihr, wie es für den S04 weitergeht.

Mit dem 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg zeigten die Knappen, dass es auch offensiv funktionieren kann, Hoffenheim konnte Schalke noch ein Unentschieden abringen. Nach der Vizemeisterschaft im letzten Jahr liegt die Mannschaft mit einem elften Tabellenplatz aber hinter den Erwartungen zurück.

Schalke 04: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 08.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Gelsenkirchen 11.12.2018 Champions League Lokomotive Moskau Gelsenkirchen 15.12.2018 Bundesliga FC Augsburg Augsburg 19.12.2018 Bundesliga Leverkusen Gelsenkirchen 22.12.2018 Bundesliga VfB Stuttgart Stuttgart

Am nächsten Spieltag findet das Revier-Derby gegen den BVB in der Veltins-Arena statt. Danach geht es in der Champions-League direkt weiter mit einem Heimspiel gegen Moskau. Vor der Winterpause muss Schalke noch in drei Bundesliga-Partien ran: in Augsburg, gegen Tabellennachbar Leverkusen und zum Abschluss kurz vor Weihnachten noch gegen Stuttgart.

FC Schalke 04 in der Champions League

In der Champions League steht Schalke deutlich besser da als in der Bundesliga. Die Knappen mussten sich in den ersten vier Champions-League-Partien nicht geschlagen geben und konnten zwei Unentschieden und zwei Siege einfahren. Trotz der 1:3-Niederlage im letzten Spiel gegen den FC Porto stehen die Königsblauen mit acht Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und damit im Achtelfinale.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D mit Schalke 04