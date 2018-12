Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt heute bei Hertha BSC in Berlin zu Gast. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, gibt es hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurts Höhenflug ist seit dem vergangenen Spieltag erstmal gestoppt. Die Eintracht verlor nach elf Spielen ohne Niederlage schließlich mit 1:2 gegen den VfL Wolfsburg. Dennoch stehen die Hessen aktuell auf dem 5. Tabellenplatz und ihr heutiger Gegner wird sie wahrscheinlich nicht überholen können.

Obwohl die Hertha nach sechs sieglosen Partien zuletzt mit 2:0 gegen Hannover 96 gewann und lediglich zwei Plätze hinter den Frankfurtern in der Bundesliga steht, werden sie heute Abend selbst bei einem erneuten Erfolg wohl nicht an ihnen vorbeiziehen können. Beide Mannschaft trennen zwar nur drei Punkte, jedoch ist die Tordifferenz der Eintracht im Vergleich deutlich besser (+1 vs. +14).

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC findet am heutigen Samstagabend um 18.30 Uhr statt. Austragungsstätte wird das Olympia-Stadion in Berlin sein.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt der Pay-TV-Sender Sky die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1. Außerdem wird ein Livestream über SkyGo angeboten.

Wer allerdings kein Sky-Abo besitzt, kann das Spiel trotzdem mit dem Liveticker von SPOX verfolgen. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights auf DAZN anzuschauen.

Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Berlin: Jarstein - Lazaro, Lustenberger, Torunarigha, Plattenhardt - Grujic, Maier - Selke - Leckie, Kalou - Ibisevic

Frankfurt: Trapp - Russ, Hasebe, N'Dicka - da Costa, de Guzman, Fernandes, Kostic - Rebic - Haller, Jovic

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 21.04.2018 Eintracht Frankfurt Hertha BSC 0:3 Bundesliga 03.12.2017 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 1:2 Bundesliga 25.02.2017 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 2:0 Bundesliga 24.09.2016 Eintracht Frankfurt Hertha BSC 3:3 Bundesliga 02.03.2016 Hertha BSC Eintracht Frankfurt 2:0 Bundesliga 27.09.2015 Eintracht Frankfurt Hertha BSC 1:1

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 14. Spieltag