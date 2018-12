FC Bayern München - RB Leipzig: FCB heute live im Liveticker

Am 16. Spieltag der Bundesliga kommt es in München zum Verfolgerduell zwischen den FC Bayern und RB Leipzig. Können die Bayern den Rückstand auf den BVB verkürzen? Mit dem Liveticker verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird andauernd aktualisiert. Ab 20.30 Uhr wird das Spiel an dieser Stelle live getickert.

FC Bayern - RB Leipzig heute live im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Die Bayern und Leipzig trafen bislang erst fünfmal aufeinander. Viermal ging der Rekordmeister als Sieger vom Platz. Lediglich die letzte Bundesligapartie in der vergangenen Saison gewann RB.

FC Bayern gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ist nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Bei Sky kann die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgt werden. Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag