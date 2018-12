FC Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt am heutigen Samstag in der Bundesliga den 1. FC Nürnberg. Was ihr alles über das bayerisch-fränkische Derby wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der FC Bayern will nach den Siegen gegen Benfica Lissabon und Werder Bremen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Trainer Niko Kovac schient wieder etwas gefestigter, doch der Rückstand auf den BVB ist mit neun Punkten weiterhin groß. Deshalb soll am Samstag gegen Nürnberg unbedingt der nächste Dreier eingefahren werden.

Obwohl der 1. FC Nürnberg nach einer Regenschlacht Bayer Leverkusen einen Punkt abluchsen konnte, stehen die Franken aktuell mit elf Punkten nur auf dem 15. Tabellenplatz.

FC Bayern gegen Nürnberg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Bayern München und dem 1. FC Nürnberg findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Allianz Arena in München, in welcher bis zu 75.000 Zuschauer das bayerisch-fränkische Derby anschauen können.

FCB gegen den 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wie üblich werden die Samstagsspiele in der Konferenz live und exklusiv auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 übertragen werden, während die Partie zwischen dem FC Bayern und Nürnberg in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen sein wird. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr.

Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream zu dem Bundesligaspiel über Sky Go an. Hierfür benötigt ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement. Wer kein Sky-Abo besitzt, bleibt mit dem ausführlichen LIVETICKER von SPOX dennoch immer am Ball.

Beim Streamingdienst DAZN könnt ihr dann die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff der jeweiligen Partie nachholen. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang gratis getestet werden.

FC Bayern - 1. FC Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Bayern werden James Rodriguez (Außenbandteilriss) und Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) nicht von der Partie sein. Arjen Robben fehlte ind der Wochenmitte aufgrund von Oberschenkelproblemen im Training. Der frisch zurückgekehrte Kingsley Coman trainierte am Anfang der Woche individuell.

Höchstwahrscheinlich wird Niko Kovac wieder auf die gegen Bremen erfolgreiche Doppelsechs, bestehend aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka, setzen. Thiago könnte nach seinem Comeback gegen Werder aber auch eine Rolle im Mittelfeld zugeteilt bekommen.

FC Bayern: Neuer - Rafinha (Kimmich), Süle, Boateng (Hummels), Alaba - Kimmich (Thiago), Goretzka (Thiago) - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski

Nürnberg muss auf Lippert (Kreuzbandriss), Behrens (Bauchmuskelzerrung) und Mathenia (Sehnenverletzung) verzichten. Außerdem sind Löwen und Valentini beide angeschlagen.

1. FC Nürnberg: Bredlow - Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak, Erras (Löwen) - Misidjan, Fuch (Rhein), Kerk (Kubo) - Ishak

FCB vs 1. FC Nürnberg: Der Teamvergleich

Statistikwert FC Bayern München 1. FC Nürnberg Spiele 13 13 Tabellenplatz 4 15 Tore 25 14 Gegentore 18 30 Spiele zu 0 2 2 Spiele ohne Torerfolg 2 4 Kadergröße 25 28 Durchschnittsalter 26,3 24,2

FC Bayern gegen Nürnberg: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag