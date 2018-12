FC Bayern bei Hannover 96 in der Bundesliga jetzt live im LIVETICKER

Der FC Bayern München ist am 15. Spieltag der Bundesliga bei Hannover 96 zu Gast. Die Partie könnt ihr jetzt im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, das Spiel wird an dieser Stelle live getickert.

Hannover 96 gegen FC Bayern jetzt im Liveticker: 0:1

Tor: 1:0 Joshua Kimmich (2.)

2. Toooooor! Hannover 96 - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. Bereits nach 58 Sekunden sind bei den Niedersachsen alle guten Vorzeichen über den Haufen geworfen! Nach einem Einwurf der Gäste auf der linken Seite kommt der Ball zu Müller im Strafraum, der die Kugel nach hinten gibt. Felipe klärt den Ball dann mit dem Kopf in die Mitte und von knapp außerhalb des Sechzehners zieht Kimmich mit links ab. Der Ball schlägt neben dem linken Torpfosten ein - keine Chance für Esser

1. Der Ball rollt!

Hannover 96 - FCB: Vor dem Anpfiff

Die Aufstellungen:

Hannover 96: Esser - Wimmer, Anton, Felipe - Haraguchi, Walace, Schwegler, Asano, Ostrzolek - Weydandt, Füllkrug

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Vor Beginn: Die Bayern werden wohl in einem 4-4-2 spielen. Die Hannoveraner versuchen den Rekordmeister mit einem 3-5-2 zu stoppen.

Vor Beginn: Das Duell der beiden Teams gab es bereits in 59 Pflichtspielen, wobei es für die heutigen Gastgeber wenig zu holen gab. Insgesamt gewannen die Bayern nämlich 42 Partien bei acht Unentschieden und neun Niederlagen. So konnten die Münchener auch in der vergangenen Saison sechs Punkte aus den beiden Spielen gegen Hannover mitnehmen. In der Vorrunde gab es in der Allianz-Arena ein 3:1, im April hieß es dann sogar 3:0 für die Gäste. Es bleibt abzuwarten, ob die Niedersachen vielleicht heute ihre Negativ-Serie von zwölf punktlosen Spielen in Folge gegen den deutschen Rekordmeister beenden können.

Vor Beginn: Bei den Gästen zeigt die Formkurve auch wieder nach oben. Nach den drei sieglosen Liga-Spielen im November (Freiburg, Dortmund, Düsseldorf) gab es zuletzt zwei Siege in der Liga (2:1 in Bremen und 3:0 gegen Nürnberg) und einen deutlichen Triumph in der Champions League (5:1 gegen Benfica) zu verzeichnen. Sorgen wird Niko Kovac lediglich die desaströse Abwehrleistung im turbulenten Spiel am vergangenen Mittwoch in Amsterdam bereiten, wo man sich in den letzten Minuten des Spiels noch zwei zu verteidigende Gegentore leistete. Freuen wird den Coach aber, dass mit Torschütze Kingsley Coman ein weiterer Akteur aus dem Verletztenstand zurückkehrt.

Vor Beginn: Andre Breitenreiter blickt mit Freude auf die heutige Partie. "Für mich war es früher so, dass ich den Besten zeigen wollte, dass ich es auch kann. Dass ich meinen Gegenspieler fertig machen kann. Ich hoffe, dass unsere Spieler das genauso mutig angehen. Wir müssen daran glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wir haben die Möglichkeit, hier zu Hause mit der Unterstützung im Rücken eine Überraschung zu landen. Nur, wenn ich mit Spaß bei der Arbeit agiere, bringe ich auch gute Leistung. Wir müssen uns auf dem Platz unterstützen, nur so geht es", so Breitenreiter unter der Woche.

Vor Beginn: Die Niedersachsen liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz und haben aus den letzten fünf Spielen lediglich einen Sieg (2:1 gegen Wolfsburg) und ein Unentschieden (1:1 in Mainz) holen können - nur Nürnberg und Augsburg waren noch schlechter. Fast hätte es letzte Woche den ersehnten dritten Saisonsieg gegeben, aber in der 89. Minute konnten die Mainzer durch einen umstrittenen Elfmeter ausgleichen.

Vor Beginn: Hasan Salihamidzic hat sich zur zurückgekehrten Rotation geäußert: "Möchte nichts von dem Wort hören, es ist normal, dass wir nach der Belastung der letzten Spiele Wechsel vornehmen."



Vor Beginn: 96-Trainer Andre Breitenreiter will die Niederlage in jedem Fall verhindern: "Wir müssen daran glauben, dass wir dieses Spiel gewinnen können und wir müssen die Überzeugung auf dem Platz haben, dass wir punkten können."

Vor Beginn: Hannover 96 verlor jedes der letzten elf Partien gegen den FC Bayern.

Vor Beginn: Zusätzlich rückt Thiago für Rafinha in die Mannschaft. Joshua Kimmich geht wieder zurück in die rechte Außenverteidigung.

Vor Beginn: Erstmals seit dem ersten Spieltag (3:1 gegen Hoffenheim) ist Kingsley Coman wieder Teil der Bayern-Startelf. Danach setzte ein Syndesmosebandriss den Franzosen lange außer Gefecht. Mats Hummels feiert nach vier Pflichtspielen Pause sein Comeback.

Hannover 96 - FCB: FC Bayern im LIVETICKER verfolgen

Vor Beginn: Der FC Bayern geht als Tabellendritter in den 15. Spieltag. Der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund beträgt aktuell neun Punkte. Gegner Hannover 96 ist mit zehn Punkten 17.

Hannover 96 - FCB heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Hannover 96 wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Konferenz gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1, das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Vorberichterstattung startet um 14 Uhr.

Zusätzlich bietet Sky seinen Kunden die Nutzung der StreamingplattformSkyGo.

Hannover 96 gegen FC Bayern: Der Schiedsrichter

Das Spiel zwischen Hannover und den Bayern pfeift Sören Storks, dem seine Assistenten Thorben Siewer und Frederick Assmuth zur Seite stehen. Der 4. Offizielle dieser Partie ist Jan Seidel.

