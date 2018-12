Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 15. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg heute den FC Schalke 04. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Augsburger kassierten zuletzt vier Niederlagen in Folge, unter anderem ein 0:1 gegen Kellerkind Stuttgart und stehen somit aktuell nur auf dem 14. Tabellenplatz der Bundesliga. Auch heute gegen Schalker deutet wenig auf Besserung hin, schließlich verloren die bayerischen Schwaben die drei vergangenen Duelle gegen die Gelsenkirchener und feierten zuletzt im Dezember 2015 einen Sieg.

Die Knappen auf der anderen Seite haben auch ein paar nervenaufreibende Wochen hinter sich. Nachdem sie den Nürnbergern fünf Tore einschenkten, verloren sie mit 1:3 in der Champions League gegen den FC Porto, spielten dann Unentschieden in Hoffenheim (1:1) und waren daraufhin im Revier-Derby mit 1:2 unterlegen. Dennoch kommen die Schalker mit etwas mehr Rückenwind in die Partie, schließlich holten sie am Dienstag einen 1:0-Sieg gegen Lokomotive Moskau.

Augsburg gegen Schalke: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 beginnt am heutigen Samstagmittag wie üblich um 15.30 Uhr. Austragungsstätte ist die WWK-Arena in Augsburg..

Schiedsrichter Manuel Gräfe leitet die Partie und erhält dabei Unterstützung von Guido Kleve und Markus Sinn an den Seitenlinien. Daniel Schlager wird als vierter Offizieller agieren.

FC Augsburg vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04 wird nicht im Free-TV, sondern nur bei Sky, zu sehen sein. Dabei läuft das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 und die Konferenz aller Bundesliga-Partien auf Sky Sport Bundesliga 1. Mit einem Abonnement von Sky habt ihr zudem die Möglichkeit, die Übertragung im Livestream über SkyGo zu verfolgen.

FC Augsburg gegen FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER

Solltet ihr allerdings kein Abonnent sein und wollt dennoch nichts vom Spiel verpassen? Dann nutzt den Liveticker von SPOX und seid auch von unterwegs stets über alle Geschehnisse auf dem Feld informiert.

Augsburg vs. Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Augsburg: Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Baier, Max - Hahn, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason

Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Schmid, Baier, Max - Hahn, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Naldo, Sane, Oczipka - Rudy, Schöpf, Serdar - Harit, Teuchert, Konoplyanka

FC Augsburg gegen FC Schalke 04: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis Bundesliga 05.05.2018 FC Augsburg 1:2 (1:2) Bundesliga 13.12.2017 FC Schalke 04 3:2 (1:0) Bundesliga 12.03.2017 FC Schalke 04 3:0 (3:0) Bundesliga 15.10.2016 FC Augsburg 1:1 (0:0) Bundesliga 07.05.2016 FC Schalke 04 1:1 (0:0) Bundesliga 13.12.2015 FC Augsburg 2:1 (1:0)

Bundesliga: Die Tabelle zum 15. Spieltag mit Augsburg, Schalke