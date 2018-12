Am 17. Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern München am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt. Hier könnt ihr die Rückkehr von Niko Kovac an seine alte Wirkungsstätte im LIVE-TICKER verfolgen.

In diesem Artikel bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand: Tagsüber werden hier die neuesten News und Updates vermeldet, ab 18.15 Uhr wird das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München im LIVE-TICKER begleitet.

Eintracht Frankfurt gegen Bayern München heute im LIVE-TICKER

11 Uhr: Das Duell zwischen Frankfurt und Bayern wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der Bundesliga liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Dementsprechend wird das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München nicht im Free-TV übertragen.

Bei Sky sieht die Besetzung beim Abendspiel wie folgt aus:

Moderation: Sebastian Hellmann

Experte: Lothar Matthäus

Kommentator: Wolff Fuss

Sky-Kunden können die Partie zudem im Internet im Livestream auf Sky Go sehen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Highlights

Nur rund 40 Minuten nach dem Abpfiff der Bundesligaspiele hat DAZN die Highlights im Angebot. DAZN, das auch die Highlight-Rechte für die 2. Liga besitzt, zeigt zudem Partien der Champions League, Europa League, Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 live.

Ein Abonnement kostet nur 9,99 Euro, der erste Monat ist sogar kostenlos. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Außerdem könnt ihr auf SPOX ab Montag, 0.01 Uhr die Highlights der Bundesliga und 2. Liga sehen.

Frankfurt gegen Bayern: Die letzten Duelle in der Bundesliga

Während Frankfurt das DFB-Pokalfinale gegen Bayern gewinnen konnte, wartet die SGE in der Bundesliga seit der Saison 2009/10 auf einen Sieg gegen die Münchner. Seitdem gewann der FCB elf Duelle, drei endeten unentschieden.