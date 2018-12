Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In einem der beiden Sonntagsspiele am 15. Spieltag der Bundesliga treffen heute Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zur Partie - unter anderem, wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga will Eintracht Frankfurt in die Erfolgsspur zurückfinden. Zwar stehen die Hessen mit 23 Punkten auf Platz fünf immer noch gut da, drohen jedoch den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Bayer Leverkusen bleibt eine der Wundertüten der Saison. Starke und schwache Leistungen wechseln sich Woche für Woche ab und deshalb hinkt Bayer mit 18 Punkten und Tabellenplatz elf den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

Frankfurt gegen Leverkusen: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wird am heutigen Sonntag um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Commerzbank-Arena in Frankfurt. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Felix Brych aus München.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer 04 Leverkusen heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ist nicht frei im Fernsehen empfangbar. Stattdessen ist ein Sky-Abonnement notwendig, um die Partie live und in voller Länge zu verfolgen. Das Spiel ist auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen und ebenso im Livestream über SkyGo. Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßt euch live aus Frankfurt.

Aber auch ohne Sky-Abonnement geht ihr nicht leer aus: Mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr von zu Hause oder unterwegs keine entscheidende Szene und bleibt immer auf dem Laufenden.

Frankfurt vs. Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt : Trapp - Salcedo, Russ, Ndicka - Willems, Fernandes - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic

: Trapp - Salcedo, Russ, Ndicka - Willems, Fernandes - da Costa, Kostic - Rebic - Haller, Jovic Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Jedvaj - Baumgartlinger, Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Brandt - Volland

Eintracht gegen Bayer: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 14.04.2018 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 4:1 Bundesliga 25.11.2017 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 0:1 Bundesliga 11.02.2017 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 3:0

Die Bundesliga-Tabelle vor den Sonntags-Spielen an Spieltag 15