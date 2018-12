BVB - News und Gerüchte: Ex-Gladbacher Oxford Kandidat für Schwarz-Gelb?

Der BVB könnte Reece Oxford zurück in die Bundesliga lotsen. Derweil erhält Jadon Sancho ganz besonderes Lob von Michael Zorc und Marco Reus. Am Nachmittag stellt sich Trainer Lucien Favre auf der PK vor dem Spiel beim AS Monaco den Medienvertretern.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB-Gerücht: Reece Oxford nach Dortmund?

Reece Oxford kennt die Bundesliga bereits aus Zeiten bei Borussia Mönchengladbach. Seit seiner Rückkehr nach England kam der junge Verteidiger aber kaum mehr zum Zug. Entsprechend könnte laut der englischen Tageszeitung The Sun die Borussia aus Dortmund bald bei West Ham United vorstellig werden.

Demnach soll der BVB Oxford zuletzt beobachtet haben und darüber nachdenken, den Engländer wieder in die Bundesliga zu lotsen. Schon im Winter könnte der Spieler wohl den Verein wechseln. Ob es ihn nach Dortmund zieht? Der BVB hat nicht nur vier Innenverteidiger im Kader, sondern auch insgesamt ein durchaus großes Team.

Bislang zeigte sich Trainer Lucien Favre mit Ömer Toprak allerdings nicht zufrieden. Der routinierteste Verteidiger des BVB erhielt erst rund eine Stunde Einsatzzeit in der laufenden Saison. Der Türke wurde zuletzt mit einem Wechsel in seine Heimat in Verbindung gebracht.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc mit Sonderlob für Jadon Sancho

Beim Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (2:1) schwang sich Jadon Sancho nicht nur zum jüngsten Torschützen der Derby-Geschichte auf, sondern wurde auch mit dem Siegtreffer zum Matchwinner. Den Treffer widmete er im Anschluss seiner kürzlich verstorbenen Großmutter.

"Er hat sehr deutlich gemacht, dass er dieses Derby unbedingt spielen möchte", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Trainer Lucien Favre hatte Sancho demnach angeboten, die Partie auszusetzen, sollte der Spieler trauern wollen. Auch weil Sancho darauf verzichtete, erhielt er nun Sonderlob von Zorc.

Der Funktionär schwärmte: "Wenn man weiß, was diese Woche war, kann man vor ihm nur den Hut ziehen. Das war eine Ausnahmeleistung." Auch Kapitän Marco Reus zog seinen Hut: "Im Training weiter zu lachen und so fokussiert zu sein auf das Spiel - das ist schon eine starke Mentalität. Kompliment an ihn."

BVB-Pressekonferenz um 17.30 Uhr mit Lucien Favre

BVB-Trainer Lucien Favre wird am heutigen Montag um 17.30 Uhr mit der Presse sprechen. Die Dortmunder fliegen am Mittag nach Nizza und reisen von dort aus weiter nach Monaco. Am späten Nachmittag schließlich werden sich Trainer Favre sowie ein bislang noch unbekannter Spieler auf der Bühne einfinden.

Begleitet wird die Pressekonferenz von SPOX im Tagesticker. Das Abschlusstraining ist im Anschluss für 18 Uhr angesetzt. Der BVB trifft am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League auf den AS Monaco.