BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund – Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine 

Auch nach dem 13. Spieltag ist Borussia Dortmund noch ungeschlagen in der Bundesliga und hat in der Champions League bereits das Achtelfinale erreicht. Wir zeigen euch, wie es in den kommenden Wochen für den BVB weitergeht.

Durch den Sieg gegen den FC Freiburg steht der BVB mit 33 Zählern an der Tabellenspitze der Bundesliga. Mit 13 Siegen, drei Unentschieden und neun Punkten Vorsprung auf Bayern München ist Dortmund der momentane Favorit auf die Meisterschaft.

BVB: Spielplan, Wettbewerb, Gegner, Austragungsort

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 08.12.2018 Bundesliga Schalke 04 Gelsenkirchen 11.12.2018 Champions League AS Monaco Monaco 15.12.2018 Bundesliga Werder Bremen Dortmund 18.12.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 21.12.2018 Bundesliga Mönchengladbach Dortmund

Am kommenden Wochenende geht es für den BVB zum Auswärts-Kracher nach Gelsenkirchen. Gleich nach dem Revier-Derby folgt die letzte Champions-League-Partie in diesem Jahr gegen den AS Monaco, sowie das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen.

Vor Weihnachten stehen noch zwei weitere Bundesliga-Duelle an. Zuerst gegen Düsseldorf, am Wochenende vor Heiligabend kommt es zum Kracher im Kampf um die Meisterschaft gegen Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund in der Champions League

Der BVB startete stark in die Champions-League-Gruppenphase und konnte sich mit Siegen gegen Brügge, Monaco und Atletico Madrid an der Tabellenspitze festsetzten. Beim Rückspiel gegen die Madrilenen kassierten die Dortmunder allerdings ihre erste Niederlage, gegen Brügge kam man nicht über ein eintäuschendes 0:0 hinaus. Das Ticket für die K.o.-Phase ist allerdings schon gebucht und der Gruppensieg noch machbar.

Die Tabelle der Gruppe A mit Borussia Dortmund