BVB - News und Gerüchte: Schlechtes Zorc-Zeugnis für Nachwuchsarbeit

Sportdirektor Michael Zorc hat die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball kritisiert und Brasilien Youngstar Ramires soll angeblich im Visier des BVB sein.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB - Zorc: Deutsche Talente nicht so stark wie Konkurrenz

Sportdirektor Michael Zorc hat der Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. "Ich sehe eine nicht so erfreuliche Entwicklung", sagte der 56-Jährige im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor dem Revierderby am Samstagnachmittag beim Vizemeister und Erzrivalen Schalke 04 (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die deutschen Talente sind nach der Meinung des Ex-Profis im Vergleich zur internationalen Konkurrenz deutlich ins Hintertreffen geraten. "Im Moment kommen auf jeden Deutschen, ehrlich gesagt, zwei interessante Franzosen, zwei interessante Engländer und Spanier sowieso", beschrieb Zorc seine Wahrnehmung der Schwierigkeiten: "Hier müssen alle wieder verstärkt ansetzen. Das ist ein Problem, das den deutschen Fußball in den kommenden Jahren beschäftigen wird."

Borussia Dortmund: Nächstes Talent im Fokus?

Nachdem Sportdirektor Michael Zorc zuletzt das angebliche BVB-Interesse am brasilianischen Talent Pedrinho dementiert hatte ("Da ist nichts dran."), wird der BVB nun erneut mit einem Talent aus Südamerika in Verbindung gebracht. Wie das Online-Portal UOL Esporte erfahren haben will, soll der Tabellenführer der Bundesliga an dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler Ramires interessiert sein.

Ramires läuft für den brasilianischen Erstligisten EC Bahia auf und soll mit zuletzt starken Leistungen in der jüngst beendeten Saison das Interesse der BVB-Scouts geweckt haben. Medienberichten zufolge soll der Youngster in seinem bis 2022 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro besitzen.

BVB: Spielplan bis zur Winterpause